Samanyolu Haber /Dünya / Suudi asker ABD askerlerini vurdu, eğitim programı askıya alındı /11 Aralık 2019 10:10

Suudi asker ABD askerlerini vurdu, eğitim programı askıya alındı

ABD'de eğitim alan bir Suudi askerin Florida eyaletinde bulunan Donanma Hava İstasyonu Pensacola'da 3 kişiyi vurarak öldürmesinin ardından bu ülkede öğrenim gören 300'den fazla Suudi askeri havacılık öğrencisinin eğitim uçuşları durduruldu.

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Suudi bir asker eğitim aldığı Donanma Hava İstasyonu Pensacola'da cuma günü 3 kişiyi vurarak öldürdü. Olayın ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud telefonla görüşerek saldırıyı değerlendirdi.

Donanma sözcüsü Andriana Genualdi saldırı sonrası haftanın ilk gününde yaptığı açıklamada Suudi askeri havacılık öğrencilerinin eğitim uçuşlarına ara verildiğini duyurdu. Sözcü arayı "güvenlik önlemi ve operasyonel duraklama" olarak nitelerken uçuşlara ne zaman başlanacağı hakkında tarih vermedi.

Florida'da bulunan 3 üste eğitim alan Suudi öğrencilerin eğitimlerine verilen aranın, diğer ülkelerden gelen askeri öğrencileri etkilemeyeceği kaydedildi. ABD'de yaklaşık 850 Suudi öğrencinin askeri eğitim aldığı kaydedildi.
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