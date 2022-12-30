Samanyolu Haber /Spor / Suudi basınına göre kesin bitti: Ronaldo'dan 200 milyon Euro'luk imza /30 Aralık 2022 22:07

Suudi basınına göre kesin bitti: Ronaldo'dan 200 milyon Euro'luk imza

Suudi Arabistan basınında çıkan haberlere göre; Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan takımı Al-Nassr'a transferinin tamamlandığı iddia edildi.

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Saudi Pro Ligi'nde mücadele eden Al-Nassr için yeni bir transfer iddiası daha gündeme geldi. 

37 yaşındaki Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo'nun transferinde tüm aşamalar tamamlandı.

Suudi Arabistan merkezli Al Riyadh'ın haberine göre; Ronaldo'nun kendini Al-Nassr'a bağlayacak imzayı attığı iddia edildi. 

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Haberde yer alan bilgiye göre; efsane futbolcu 2 yıllığına yeni takımına imzayı attı. 

Ronaldo'nun yeni takımında toplam 200 milyon Euro kazanacağı iddia ediliyor. 

Liginde lider

Lyon ve Roma'nın eski teknik direktörü Rudi Garcia'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Al-Nassr, Suudi Arabistan Pro League'inde on maç sonunda ikinci sırada bulunuyor.

Al Nasrr'da Arsenal'in eski kalecisi David Ospina'nın yanısıra Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar ve Brazilyalı oyun kurucu Anderson Talisca da forma giyiyor.

Geçen ay Manchester United'la yollarını karşılıklı anlaşarak ayıran 37 yaşındaki oyuncu, 2021'in son gününde Juventus'tan İngiliz ekibine transfer olmuştu. Tecrübeli forvet Manchester United'daki ikinci döneminde resmi maçlarda 26 gol kaydetmişti.

Bu sezon Kırmızı Şeytanlar'da fazla şans bulamayan Ronaldo, İngiliz deviyle 16 maçta üç gol kaydedebilmişti.
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