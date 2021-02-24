Samanyolu Haber /Ekonomi / Suudi boykotu tavizsiz: En düşük seviyeye indi /24 Şubat 2021 13:18

Suudi boykotu tavizsiz: En düşük seviyeye indi

Suudi Arabistan'ın Türkiye menşeili ürün ithalatı Aralık ayında son bir yılın en düşük seviyesine geriledi.

SHABER3.COM

Suudi Arabistan İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye menşeili ürün ithalatı aralıkta son bir yılın en düşük seviyesine geriledi.

Suudi Arabistan'ın Türkiye'den yaptığı ithalat 2020 yılı Aralık ayında 50.6 milyon riyalken, (13.49 milyon dolar) kasımda bu rakam 182.2 milyon riyal, 2019 yılı aralıkta ise 1.06 milyar riyal seviyesindeydi.

Ankara ve Riyad arasındaki ilişkilerin gerilmesinin ardından Suudi Arabistanlı iş insanları Türk mallarına boykot çağrısında bulunmuştu. Geçen kasımda ise, söz konusu boykotun resmiyet kazandığı öğrenilmişti. 

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında, Riyad'ın Ankara'yı radikal İslamcı grupları desteklemekle suçlamasının ardından gerildi. İki ülke arasındaki gerilim, 2011 yılında başlayan 'Arap Baharı'ndan bu yana kötüleşti.

Son olarak, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi ise iki ülke arasındaki gerilimi en üst seviyeye taşımıştı.
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