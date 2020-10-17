Samanyolu Haber /Ekonomi / Suudi boykotunun fotoğrafı: Türk malına dokunma /17 Ekim 2020 17:16

Suudi boykotunun fotoğrafı: Türk malına dokunma

Suudi Arabistan'da bir market Türk markası olan Korkmaz Çelik'in ürünlerinin üzerine "Türk mallarına dokunmayın" yazarak satışına engel koydu.

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Suudi Arabistan'ın Türk mallarına resmi olmayan boykotu sürüyor. Hükümetin Türk mallarını mağaza ve marketlerinde satmamaları için yaptığı baskı karşılık buldu. 

Dünya Gazetesi'nden Çiğdem Yüsesoy Subaşı'nın haberine göre Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren bir markette çekilen fotoğrafla boykot uygulaması da görüntülenmiş oldu. Türk markası Korkmaz Çelik'in ürünlerini raflardan kaldırarak bir alana toplayan market, müşterilerin bu ürünleri teşhir ederek satın almamasını istedi.

Market bu alanı alışverişe kapatarak "Türk malına dokunmayın" yazılı kağıtlar yapıştırdı. 
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