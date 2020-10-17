Suudi boykotunun fotoğrafı: Türk malına dokunma

Suudi Arabistan'ın Türk mallarına resmi olmayan boykotu sürüyor. Hükümetin Türk mallarını mağaza ve marketlerinde satmamaları için yaptığı baskı karşılık buldu.







Dünya Gazetesi'nden Çiğdem Yüsesoy Subaşı'nın haberine göre Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren bir markette çekilen fotoğrafla boykot uygulaması da görüntülenmiş oldu. Türk markası Korkmaz Çelik'in ürünlerini raflardan kaldırarak bir alana toplayan market, müşterilerin bu ürünleri teşhir ederek satın almamasını istedi.





Market bu alanı alışverişe kapatarak "Türk malına dokunmayın" yazılı kağıtlar yapıştırdı.