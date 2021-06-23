Suudi gazeteciyi öldüren ekipten 4 kişi ABD'de eğitim aldı

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, 2018 yılının Ekim ayında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı İstanbul'da öldüren ekipten dört kişinin, bir önceki yıl ABD'de eğitim aldıklarını iddia etti. Gazete, dört kişiye verilen milis eğitimiyle ilgili sözleşmenin ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylandığını öne sürdü.





NYT'ye göre eğitimi, özel sermaye fonu Cerberus Capital Management'a ait Tier 1 Group adlı şirket verdi. Gazete, eğitimin savunma amaçlı olduğunu ve Suudi liderlerin korunması için verildiğini yazdı.