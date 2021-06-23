Samanyolu Haber /Gündem / Suudi gazeteciyi öldüren ekipten 4 kişi ABD'de eğitim aldı /23 Haziran 2021 09:45

Suudi gazeteciyi öldüren ekipten 4 kişi ABD'de eğitim aldı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Amerikan yasaları gereği bakanlığın medyada yayımlanan bu tip haberler ve iddialarla ilgili yorum yapamayacağını açıkladı.

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Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, 2018 yılının Ekim ayında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı İstanbul'da öldüren ekipten dört kişinin, bir önceki yıl ABD'de eğitim aldıklarını iddia etti. Gazete, dört kişiye verilen milis eğitimiyle ilgili sözleşmenin ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylandığını öne sürdü.

NYT'ye göre eğitimi, özel sermaye fonu Cerberus Capital Management'a ait Tier 1 Group adlı şirket verdi. Gazete, eğitimin savunma amaçlı olduğunu ve Suudi liderlerin korunması için verildiğini yazdı.


ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise haberle ilgili açıklamasında, Amerikan yasaları gereği bakanlığın medyada yayımlanan bu tip haberler ve iddialarla ilgili yorum yapamayacağını söyledi.
Ned Price, ABD'nin Suudi Arabistan'a yönelik politikasının, "hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygılı olunmasını öncelik verilmesine dayanacağını" belitti.

BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre Suudi Arabistan ve Cerberus Capital Management ise haberle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

KAŞIKÇI İSTANBUL’DA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı eleştiren çok sayıda yazı kaleme alan Amerikan Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü.

Şubat ayında yayımlanan Amerikan istihbarat raporunda, Muhammed bin Selman'ın, Kaşıkçı'nın yakalanmasına ya da öldürülmesine yönelik bir operasyona onay verdiği belirtilmişti.
Cerberus'un üst düzey yöneticisi Louis Bremer geçen yıl, ABD Kongresi üyelerinin sorularına verdiği yazılı yanıtta, şirketinin bazı Suudileri ABD'de eğittiğini kabul etmişti.

Ancak Trump yönetimi yazılı yanıtı Kongre'ye göndermediği için konu açıklık kazanmamıştı.
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