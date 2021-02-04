Samanyolu Haber /Ekonomi / Suudi gümrüğü Türk malıysa izin vermiyor /04 Şubat 2021 10:28

Suudi gümrüğü Türk malıysa izin vermiyor

Uyguladığı gayrı resmi ambargo ile Türk mallarının ülkeye girişini engelleyen Suudi Arabistan’da, yüzlerce konteyner gümrüklerde aylardır bekletiliyor.

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Katar ile yaşadığı krizi çözen Suudi Arabistan, Türkiye'ye karşı uyguladığı gayrı resmi boykota devam ediyor. Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan el Suud, geçen kasım ayında yaptığı açıklamada Türkiye ile ilişkilerin dostane olduğunu söyleyerek, boykot iddialarını yalanlamıştı. Ancak, Suudi gümrüklerinde halen yüzlerce konteyner Türk malı sebepsiz yere bekletiliyor. 3 aydır bekleyen Türk malları olduğu, bunların ardiye masraflarının da on binlerce dolara çıktığı ifade ediliyor. Suudi Arabistan'daki Türk makamları da sorunu çözemediklerini ve çaresiz kaldıklarını belirtiyorlar.

Kayıp oranı büyük

Sözcü'den Taylan Büyükşahin'in haberine göre, uygulanan boykot, Türkiye'nin ihracat rakamlarına da yansımış durumda. 2021'in Ocak ayında Suudi Arabistan'a yapılan ihracat 16.5 milyon dolar olurken, bu rakam geçen yılın aynı döneminde 221.9 milyon dolardı. Toplam ihracat kaybı yüzde 92.5 oldu. Her dönem Türkiye'nin ihracatında ilk 20 ülke arasına giren ve yıllık ortalama 3 milyar dolar ihracat yapılan Suudi Arabistan, ambargo ile birlikte son sıralara doğru geriledi.

Birleşik Arap Emirlikleri mal almıyor

Suudi Arabistan'ın ihracat açısından önemli bir pazar olduğunu ifade eden Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Burak Önder, yapılan engellemeler nedeniyle bu ülkeye ihracatın neredeyse durduğunu söyledi. Aylar önce gönderilen malların dahi Suudi gümrüklerinde sebepsiz bekletildiğini anlatan Önder, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) de ihracat yapılamadığını kaydetti. BAE'de gümrük sorununun olmadığını, ama bilerek sipariş verilmediğini belirten Önder, hem Suudi Arabistan hem de BAE'de Türkiye'ye alternatif pazarlar oluşturulmaya çalışıldığını dile getirdi.
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