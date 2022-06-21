Suudi prens, Erdoğan’dan önce Sisi’ye uğradı

Suudi Arabistan devlet haber ajansı SPA’da yer alan haberde, ülkenin fiili yöneticisi Salmen’ın Mısır, Ürdün ve Türkiye’yi kapsayan gezisinde ikili ilişkileri geliştirmek için temaslarında bulunacağı kaydedildi.





Selman, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın suikast timi tarafından İstanbul’daki konsolosluk binasında 2018’de öldürülmesinin ardından ilk defa bölge ülkelerini ziyaret ediyor. Veliaht prens son yurt dışı ziyaretlerinde 2018’de Mısır’a, 2019’da Japonya’ya gitmişti.





Veliaht prensin Mısır’da, ABD Başkanı Joe Biden’ın temmuz ortasındaki bölge ziyareti öncesinde iki ülkenin ortak bir tutum belirlemesi ve Ukrayna’daki savaşın etkileri gibi konuları gündeme getireceği bildirilmişti.





Veliaht prensin bugün Kral Selman’la birlikte Mısır’dan Ürdün’e geçmesi bekleniyor. Ziyaret hakkında bilgi sahibi kaynaklar ve diplomatlar Suudi Arabistan’ın henüz yerine getirmediği Ürdün’e mali yardım sözüyle son yıllarda zedelenen ilişkilerin onarımı konularının ele alınacağını söyledi.









Veliaht prens çarşamba günü de Türkiye’yi ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşecek.





Erdoğan, Suudi Arabistan yönetimini hem gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cinayeti hem de bu cinayetle ilgili sahte bir dava düzenlemekle suçlamasından üç buçuk yıl sonra, ilişkileri onarmak için nisan sonunda Suudi Arabistan’ı ziyaret etmişti.





Erdoğan Suudi Arabistan hükümetinin ‘üst düzey’ yetkililerini Kaşıkçı’nın öldürülmesi talimatını vermekle suçlamıştı. Ayrıca Suudi Arabistan mahkemelerini eleştirerek tahrifat endişesiyle Türkiye’de yürütülen davaya ilişkin kanıtları paylaşmayı reddetmişti.





Türkiye ekonomisi artan sorunlarla karşı karşıya kalırken ve zorlu seçimler yaklaşırken, Erdoğan’ın nisan sonundaki ziyareti, bozuk diplomatik ilişkileri onarma girişimlerine başladığı şeklinde yorumlanmıştı.





Üst düzey Türk bir yetkili yarınki ziyaret hakkında, “Yeni bir dönem başlayacak ve tam anlamıyla normalleşme olacak. Ziyaret kapsamında enerji, ekonomi ve güvenlik alanında bazı anlaşmalar imzalanacak” dedi.