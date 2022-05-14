Samanyolu Haber /Ekonomi / Suudi şirket, Apple'ı tahtından indirdi /14 Mayıs 2022 13:54

Suudi şirket, Apple'ı tahtından indirdi

Suudi Arabistan menşeli petrol ve gaz şirketi Aramco, çarşamba günü 2.426 trilyon dolar piyasa değerine ulaşarak 2.415 trilyon dolar değerindeki Amerikan teknoloji devi Apple’ı geride bıraktı. İki şirket arasındaki değer farkı yaklaşık 10 milyar dolar olarak tespit edildi. Aramco’nun değer kazanmasında, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile birlikte artan petrol fiyatları etkili oldu.

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TR724'teki habere göre, Financial Times’da yer alan haberdeki uzmanlara göre, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve Orta Doğu’daki istikrarsızlıklar petrol fiyatlarını tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştırdı. Bu yüzden, Aramco’nun en değerli şirket unvanını alması, küresel ekonomide ortaya çıkan yeni eğilimlerin bir belirtisi olarak görülüyor.

Petrol hisselerini arttıran birçok etken olduğu gibi, teknoloji hisselerini düşüren de birçok etken var. Covid-19 pandemisiyle beraber son iki yılda teknoloji ürünlerine talep arttı ve bu nedenle de hisse değerleri yükseldi. Ancak tedbirlerin azalması ve insanların evde daha az zaman geçirilmesiyle birlikte de bu ürünler talep azaldı. Apple’ın önündeki bir başka engel ise tedarik zinciri sorunları oldu. Çin’deki sıkı karantinalar ve liman gecikmelerinin de satışları sekteye uğrattığı kaydedildi.

Bloomberg’e açıklamalarda bulunan portföy stratejisti Tim Ghriskey, konuya ilişkin demecinde, “Şu anda birçok teknoloji şirketinde panik satışı var. Hissedarların oradan elde ettiği nakit para akışı, teknolojiden daha güvenli duran enerji sektörünün hisselerine gidiyor. Aramco gibi şirketler de bundan yararlanıyor” dedi.
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