Suudi Veliaht Prens Bin Selman Türkiye'ye gelecek

Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı Türkiye'de ağırlamaya hazırlandığı belirtildi. Bloomberg'e demeç veren ancak isimlerinin açıklanmasını istemeyen iki Türk yetkiliye dayandırılan habere göre, Erdoğan ve Veliaht Prens'in önümüzdeki günlerde Türkiye’de görüşmesi bekleniyor.





Erdoğan'ın ziyaretinden bir ay sonra

Haberde sözkonusu ziyaretin, Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziyaretinden yaklaşık bir ay sonra gerçekleşmesinin beklendiği yazıldı.





Kaşıkçı davasının devrinden sonra gelişen ilişkiler

Türkiye'nin 2018 yılında İstanbul’daki Suudi Arabistan başkonsolosluğunda öldürülen Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı’nın davasını yaklaşık bir ay önce sözkonusu ülkeye devretmesi ardından ilişkiler ivme kazandı.

Bloomberg'in haberine göre Erdoğan, petrol ihracatçısı ülkeden yatırım çekmek ve ticaret hacmini artırmak hedefiyle Suudi Veliaht Prens Bin Selman ile ilişkileri geliştirmek istiyor.

