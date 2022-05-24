Samanyolu Haber /Gündem / Suudi Veliaht Prens Bin Selman Türkiye'ye gelecek /24 Mayıs 2022 11:11

Suudi Veliaht Prens Bin Selman Türkiye'ye gelecek

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Türkiye'nin de içlerinde olduğu bir dizi ülkeye ziyarette bulunacak.

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Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı Türkiye'de ağırlamaya hazırlandığı belirtildi. Bloomberg'e demeç veren ancak isimlerinin açıklanmasını istemeyen iki Türk yetkiliye dayandırılan habere göre, Erdoğan ve Veliaht Prens'in önümüzdeki günlerde Türkiye’de görüşmesi bekleniyor.

Erdoğan'ın ziyaretinden bir ay sonra
Haberde sözkonusu ziyaretin, Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziyaretinden yaklaşık bir ay sonra gerçekleşmesinin beklendiği yazıldı.

Kaşıkçı davasının devrinden sonra gelişen ilişkiler
Türkiye'nin 2018 yılında İstanbul’daki Suudi Arabistan başkonsolosluğunda öldürülen Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı’nın davasını yaklaşık bir ay önce sözkonusu ülkeye devretmesi ardından ilişkiler ivme kazandı.
Bloomberg'in haberine göre Erdoğan, petrol ihracatçısı ülkeden yatırım çekmek ve ticaret hacmini artırmak hedefiyle Suudi Veliaht Prens Bin Selman ile ilişkileri geliştirmek istiyor.
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