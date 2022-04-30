Samanyolu Haber /Gündem / Suudi yetkililer: Bizden çok Erdoğan’ın bize ihtiyacı var /30 Nisan 2022 15:55

Suudi yetkililer: Bizden çok Erdoğan’ın bize ihtiyacı var

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziyareti, ülke basınında olduğu kadar dünya basınında da yankı uyandırdı. İngiliz The Guardian gazetesine konuşan Suudi yetkililer, Erdoğan’ın Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşmesi ardından “Ona ihtiyacımızdan daha çok Erdoğan’ın bize ihtiyacı var ve bize seyahat eden de o. Herhangi bir ticaret bizim şartlarımızla yapılacak.” ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

Cemal Kaşıkçı cinayeti dosyasının iade edilmesinin ardından Erdoğan Suudi Arabistan’ı ziyaret etti.

Cinayet Türkiye ve Suudi Arabistan arasında, işlendiği 2018 yılından bu yana büyük gerilime sebep olmuştu. Suudi Veliahtı Muhammed bin Selman’ın, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi için Kaşıkçı dosyasının Suudi hükümetine devredilmesini ön koşul olarak gördüğü pek çok yorumcu tarafından söyleniyordu.

Erdoğan Suudi Arabistan’a giderek Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştü. Geçtiğimiz 4 yıl boyunca “imkansız” olduğu düşünülen görüşme ülke basını olduğu kadar dünya basınında da büyük yankı uyandırdı.

“ERDOĞAN RAKİBİNİN SARAYINDA OLMAKTAN MEMNUN”
İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan haberde, Suudi yetkililerin dikkat çekici bir açıklamasına yer veriliyor. Yetkililer Erdoğan için “Bizim ona ihtiyacımızdan daha çok onun bize ihtiyacı var ve bize seyahat eden de o.” diyorlar. Haberde şu ifadeler yer alıyor:

“Geçtiğimiz üç yıl boyunca, Türk liderin ve Suudi veliaht prensin aynı odada bulunması düşünülemezdi, ancak Cuma günü Cidde sarayının misafir odasında her ikisi de yeni bir başlangıcın sinyalini vermeye çalıştı.

Bunun yerine, bölgesel güçler arasındaki ikili ilişkileri geliştirmeye hazırlanan Erdoğan, rakibinin sarayında olmaktan memnun görünüyordu. Bu arada Suudi veliaht prens, ödül kazanmış bir adamın bakışına sahipti.

Sanki hiçbir şey iki ülkeyi bölmemiş gibi Cidde’de karşılandı. Ancak özel olarak Suudi yetkililer sevinçliydi. Bir yetkili Guardian’a verdiği demeçte, Erdoğan’ın gezisinin Türkiye’nin daha fazla bölgesel bir rol oynama emellerini sınırladığını söyledi: ‘Bizden çok onun bize ihtiyacı var ve bize seyahat eden de o. Bu duruşu ona milyarlarca dolarlık gelir kaybına mal oldu. Herhangi bir ticaret bizim şartlarımıza göre olacak.”

ARAP BASINI: ERDOĞAN SICAK PARA ARIYOR
Arab News’te yer alan habere göre ise Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud, Erdoğan’ın ziyaretini memnuniyetle karşıladı. Haberde yer alan analizde, “Erdoğan, TL’deki erime ve yüksek enflasyonla boğuşan ekonominin getirdiği iç karışıklıkla karşı karşıya kaldığı için Suudi Arabistan ve bölge ülkelerle olan ilişkilerini düzeltmeye çalışıyor” denildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Suudi yetkililer: Bizden çok Erdoğan’ın bize ihtiyacı var Sonraki Haber >>

Rusya, “uçan mayınını” Ukrayna’da kullanıyor

Rusya, “uçan mayınını” Ukrayna’da kullanıyor

Mikrofon açık kaldı AKP içerisindeki kavga ortaya çıktı

Mikrofon açık kaldı AKP içerisindeki kavga ortaya çıktı

İsrail'deki havalimanında bomba paniği

İsrail'deki havalimanında bomba paniği

Bir ilk: Sürücüsüz ilerleyen metrobüs kazaya sebep oldu

Bir ilk: Sürücüsüz ilerleyen metrobüs kazaya sebep oldu

Barolar Birliği Başkanı Sağkan’dan KHK çıkışı

Barolar Birliği Başkanı Sağkan’dan KHK çıkışı

Danıştay önünde çirkin görüntüler

Danıştay önünde çirkin görüntüler

Almanya Ukrayna'ya Gepard tankları gönderiyor

Almanya Ukrayna'ya Gepard tankları gönderiyor

“Dış güçleri getirsen daha kötüsünü yapamaz ”

“Dış güçleri getirsen daha kötüsünü yapamaz ”

‘Müjdesi’ alkışlanmayan Bakan Nebati fena bozuldu

‘Müjdesi’ alkışlanmayan Bakan Nebati fena bozuldu

AKP'li başkandan depremzedeye skandal söz

AKP'li başkandan depremzedeye skandal söz
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:22:30