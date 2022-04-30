Suudi yetkililer: Bizden çok Erdoğan’ın bize ihtiyacı var

Cemal Kaşıkçı cinayeti dosyasının iade edilmesinin ardından Erdoğan Suudi Arabistan’ı ziyaret etti.





Cinayet Türkiye ve Suudi Arabistan arasında, işlendiği 2018 yılından bu yana büyük gerilime sebep olmuştu. Suudi Veliahtı Muhammed bin Selman’ın, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi için Kaşıkçı dosyasının Suudi hükümetine devredilmesini ön koşul olarak gördüğü pek çok yorumcu tarafından söyleniyordu.





Erdoğan Suudi Arabistan’a giderek Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştü. Geçtiğimiz 4 yıl boyunca “imkansız” olduğu düşünülen görüşme ülke basını olduğu kadar dünya basınında da büyük yankı uyandırdı.





“ERDOĞAN RAKİBİNİN SARAYINDA OLMAKTAN MEMNUN”

İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan haberde, Suudi yetkililerin dikkat çekici bir açıklamasına yer veriliyor. Yetkililer Erdoğan için “Bizim ona ihtiyacımızdan daha çok onun bize ihtiyacı var ve bize seyahat eden de o.” diyorlar. Haberde şu ifadeler yer alıyor:





“Geçtiğimiz üç yıl boyunca, Türk liderin ve Suudi veliaht prensin aynı odada bulunması düşünülemezdi, ancak Cuma günü Cidde sarayının misafir odasında her ikisi de yeni bir başlangıcın sinyalini vermeye çalıştı.





Bunun yerine, bölgesel güçler arasındaki ikili ilişkileri geliştirmeye hazırlanan Erdoğan, rakibinin sarayında olmaktan memnun görünüyordu. Bu arada Suudi veliaht prens, ödül kazanmış bir adamın bakışına sahipti.





Sanki hiçbir şey iki ülkeyi bölmemiş gibi Cidde’de karşılandı. Ancak özel olarak Suudi yetkililer sevinçliydi. Bir yetkili Guardian’a verdiği demeçte, Erdoğan’ın gezisinin Türkiye’nin daha fazla bölgesel bir rol oynama emellerini sınırladığını söyledi: ‘Bizden çok onun bize ihtiyacı var ve bize seyahat eden de o. Bu duruşu ona milyarlarca dolarlık gelir kaybına mal oldu. Herhangi bir ticaret bizim şartlarımıza göre olacak.”





ARAP BASINI: ERDOĞAN SICAK PARA ARIYOR

Arab News’te yer alan habere göre ise Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud, Erdoğan’ın ziyaretini memnuniyetle karşıladı. Haberde yer alan analizde, “Erdoğan, TL’deki erime ve yüksek enflasyonla boğuşan ekonominin getirdiği iç karışıklıkla karşı karşıya kaldığı için Suudi Arabistan ve bölge ülkelerle olan ilişkilerini düzeltmeye çalışıyor” denildi.