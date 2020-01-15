Samanyolu Haber /Dünya / Suudiler idam rekoru kırdı /15 Ocak 2020 12:04

Suudiler idam rekoru kırdı

Suudi Arabistan'da 2019 yılında idam edilen mahkum sayısında rekor kırıldığı bildirildi.

SHABER3.COM

İnsan hakları savunucusu Reprieve kuruluşu tarafından yayımlanan rapora göre, Suudi Arabistan'da 90'ı yabancı uyruklu 184 kişi 2019 yılında idam edildi. Buna göre 2019'da ülkede idam sayısı son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.

Reprieve'in infaz takip raporuna göre idam edilenlerin 82'si uyuşturucu kaçakçılığı, 57'siyse cinayet suçundan hüküm giymişti.

Kuruluşun Suudi hükümeti tarafından ilan edilen idamların kayıtlarını tutmaya başladığı 2015 yılından bu yana idam sayısında artış yaşandığı görülüyor.

2014 yılında 88 kişinin ölüm cezasına çarptırıldığı Suudi Arabistan'da 2015'de yaklaşık 157 kişi idam edildi. Bu sayı geçtiğimiz yıla kadar sabit kalırken 2019'da 184'e çıktı.

Reprieve, 2020 itibariyle şu an için 4 kişinin idam edildiğini bildirdi.
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