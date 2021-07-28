Samanyolu Haber /Dünya / Suudiler 'kırmızı liste'de çok sert: Türkiye'ye gidene ceza /28 Temmuz 2021 10:55

Suudiler 'kırmızı liste'de çok sert: Türkiye'ye gidene ceza

Suudi Arabistan, krallığın Türkiye'nin de yer aldığı 'kırmızı listesinde' bulunan ülkelere seyahat eden vatandaşlara üç yıllık seyahat yasağı uygulayacak.

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Devlet haber ajansı SPA, yasak kararının, koronavirüsün yayılmasını ve yeni varyantlarını engelleme çabaları kapsamında alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığından bir yetkili de Mart 2020'den bu yana ilk kez mayıs ayında resmi izin olmadan yurtdışına seyahat eden bazı Suudi vatandaşlarının seyahat düzenlemelerini ihlal ettiğini söyledi.

Yetkili, "Buna karıştığı kanıtlanan herkes, yasal olarak sorumlu olacak ve geri döndüklerinde ağır cezalara tabi tutularak, üç yıl boyunca seyahatten men edilecek" dedi.

Türkiye de Suudi Arabistan'ın 'kırmızı seyahat listesinde'

Suudi Arabistan, Afganistan, Arjantin, Brezilya, Mısır, Etiyopya, Hindistan, Endonezya, Lübnan, Pakistan, Güney Afrika, Türkiye, Vietnam ve Birleşik Arap Emirlikleri de dahil olmak üzere bir dizi ülkeye seyahati veya transit geçişi yasakladı.

Ayrıca hükümet, "doğrudan veya başka bir rota üzerinden bu ülkelere veya henüz pandemiyi kontrol altına alamamış, yeni varyantların görüldüğü diğer ülkelere de seyahat etmelerinin hala yasak olduğunu" belirtti.

Yaklaşık 30 milyon nüfusa sahip Suudi Arabistan'da salı günü bin 379 yeni vaka kaydedildi. Böylece toplam vaka sayısı 520 bin 774'e çıkmış oldu.
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