Samanyolu Haber /Dünya / Suudiler resmen İran’ı suçladı /18 Eylül 2019 21:01

Suudiler resmen İran’ı suçladı

Suudi Arabistan'daki iki petrol tesisine düzenlenen saldırıların ardından tansiyon yükseliyor. ABD’nin ardından şimdi de Suudi Arabistan’dan İran’ı resmen suçlayan açıklama geldi. İran saldırı iddialarını reddetmişti.

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Suudi Savunma Bakanlığı tarafından saldırıya ilişkin kanıtları sunma amacıyla basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda Suudi Savunma Bakanlığı, İran’ı suçladı ve saldırılarda kullanıldığı iddia edilen İran yapımı İHA'lar ve “Ya Ali” füzelerinin kalıntıları sergilendi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada saldırıların Husilerin iddia ettiği gibi Yemen’den düzenlenmediğini savunuldu.

Toplantıda, İran yapımı olduğu iddia edilen ve saldırılarda kullanıldığı belirtilen füzelerin parçaları sergilendi. Açıklamaya göre saldırıda İran Devrim Muhafızları tarafından kullanılan insansız hava araçları ile “Ya Ali” füzeleri kullanıldı. Bakanlık Sözcüsü Albay Türki el Maliki, saldırıda bu füze ve İHA’lardan toplamda 25 adet kullanıldığını söyledi.

El Maliki, “Saldırılar Yemen’den düzenlenmedi. Kuzeyden düzenlendi ve tartışmasız biçimde İran tarafından desteklendi. Önünüzdeki kanıtlar, bu durumu reddedilemez kılıyor. Saldırı sistematik ve kasti biçimde sivil altyapıyı yok etmek amacıyla planlandı” dedi. Sözcü, sorumlulardan hesap sorulacağını da söyledi.

Suudi Arabistan’da devlete ait petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesise Cumartesi günü silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile saldırı düzenlendi. Saldırıları Yemen'deki Husi milisleri üstlenmişti. Saldırıları Husi milisleri üstlenmişti. ABD'den hükümet temsilcileri tarafından yapılan açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yapılan saldırıların arkasında İran'ın olduğuna dair veriler bulunduğu belirtilmişti.

İran resmi haber ajansı İRNA'nın verdiği habere göre, Tahran yönetimi Washington'a gönderdiği resmi bir mektupla, Suudi Arabistan'ın kamuya ait iki büyük petrol rafinerisine Cumartesi günü düzenlenen saldırılarla bağlantısının olmadığını iletmişti. Yazıda "İran'ın saldırılarda hiçbir rolü bulunmuyor" denilerek ABD'nin İran'a yönelik bu yöndeki suçlamaları kınanmıştı.
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