Samanyolu Haber /Ekonomi / Suudiler, ucuz Rus akaryakıtına hücum etti /17 Temmuz 2022 15:14

Suudiler, ucuz Rus akaryakıtına hücum etti

Yaptırımlarla boğuşan Rusya'nın akaryakıtı ucuzlatmasıyla birlikte dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'ın bu ülkeden ithal ettiği fuel oil bir yılda iki katına çıktı.

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Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan, yaptırımlarla boğuşan Rusya’dan akaryakıt ithal etmeye devam ederken Rusya’nın ucuz ürün sağlamasıyla satın aldığı ürün miktarını da artırdı.

Suudiler yazın sıcak havalarda soğutma talebini karşılamak ve elektrik santrallerini beslemek için bu yıl ikinci çeyrekte Rusya’dan ithal ettiği fuel oil yakıtının ithalatını ikiye katladı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Vladimir Putin yönetimi üzerinde uygulanan yaptırımların petrol ve enerji ihracatına vurduğu darbeyi azaltmak adına Moskova ucuz petrol ürünleri satmaya başladı. Suudi Arabistan gibi kimi ülkeler de ucuz Rus petrol ürünlerini bir fırsat olarak görüp ithalatlarını artırmaya başladı.

UCUZ AKARYAKITA HÜCUM

Reuters tarafından elde edilen veriler, Suudi Arabistan’ın bu yıl nisan-haziran ayları arasında Rusya ve Estonya limanları üzerinden Rusya’dan 647 bin ton (günde 48 bin varil) fuel oil ithal ettiğini gösterdi. Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı döneminde 320 bin ton düzeyindeydi. 2021 yılının tamamında ise Suudi Arabistan 1,05 milyon ton Rus akaryakıtı ithal etti.

Suudi Arabistan ve Rusya Enerji Bakanlıkları ise artan ticaret hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Enerji analiz şirketi Vortexa da Mısır ve Estonya üzerinden gelen Rus menşeli akaryakıt kargolarının arttığı tespitinde bulundu. Rapor, Mısır’ın Rusya’dan ithal ettiği akaryakıtın rekor seviye olan 70 bin varile yükseldiğini, Mısır’dan Suudi Arabistan’a olan ithalatın ise haziranda 110 bin varil seviyesine yükseldiğini tespit etti.

YAZ MEVSİMİNDE TALEP ARTTI

Vortexa, “Elektrik üretimi hammaddelerine yönelik mevsimsel talep, Suudi Arabistan’ın akaryakıt ithalatını haziran ayında günde 320 bin varille Kasım 2020’den bu yana en yüksek seviyesine çıkardı” değerlendirmesinde bulundu.

Reuters, Suudi Arabistan’ın yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri’nin de petrol merkezi Fujairah üzerinden daha fazla Rus akaryakıtı ithal ettiğini belirtti. Verilere göre, Fujairah’a gelen Rus akaryakıtı bu yılın başından bu yana 1,17 milyon ton oldu. Geçen yıl bu rakam 0,9 milyon ton olarak gerçekleşmişti.

BİDEN İKNA EDEMİYOR

Reuters’a göre, Suudi Arabistan’ın elektrik üretiminde kullandığı akaryakıtı Rusya’dan almaya devam etmesi ve ithalat miktarını artırması ABD Başkanı Joe Biden’ın yönetiminin Rusya üzerinde uyguladığı ekonomik kuşatma politikasında zorlandığının habercisi.
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