Samanyolu Haber /Dünya / Suudiler umre için kararını verdi /02 Kasım 2020 10:38

Suudiler umre için kararını verdi

Suudi Arabistan koronavirüs salgını nedeniyle yedi aylık bir aradan sonra umre için yaklaşık 10 bin yabancının gelmesine izin verdi.

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Hac ve Umre Bakan Yardımcısı Amr Al-Maddah, hacıların dini mekanlara götürülmeden önce üç gün boyunca karantinada tutulacağını açıkladı. Sadece 50 yaşından küçük hacıların kabul edileceği ziyarette, Meddah, hacı adaylarının sürekli testten geçirileceğini ve vakaların yakından takip edileceğini bildirdi.

Geçen yıl 19 milyon Umre ziyaretçisini ağırlayan körfez ülkesi, bu sene Covid-19 salgını nedeniyle Hac ziyaretlerinin "sembolik" seviyede tutulacağını ve ülkedeki bin hacı adayı ile sınırlandırılacağını duyurmuştu.

Kısa süre önce ise günde 6 bin adayın hac ziyareti yapmasına yeşil ışık yakılmıştı.

Büyük bir turizm kaynağı

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'ın diğer büyük bir gelir kapısı da Hac ziyaretleri. Veliaht Prens Muhammed bin Salman ülkenin ekonomisini çeşitlendirmek amacıyla ülke turizmini büyütmek için adımlar atmış, Umre ziyaretçilerini 2020'ye kadar 15, 2030'a kadar 30 milyona çıkarmayı hedeflemişti. Fakat bu plan Covid-19 nedeniyle büyük darbe aldı.

Resmi verilere göre hacıların konaklama, ulaşım, hediye, gıda ve vergi masrafları sayesinde ülke yılda 12 milyar dolar gelir elde ediyor.
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