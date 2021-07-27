Suudilerden Türkiye'yi üzecek karar: Çin ve Rus aşısına umre vizesi yok

Hac ibadetinin ardından Suudi Arabistan umre sezonunun başladığını duyurdu. Riyad yönetimi ülke dışından ziyaretler için aşı şartı getirdi. Listede Türkiye’nin 150 milyon doz aldığı veya sipariş ettiği Sinovac ve Sputnik aşıları yok.







İKİ YILDIR HAC VE UMRE YAPILAMIYOR





Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, hac ibadetinin sona ermesiyle umre sezonunun açıldığını duyurdu. Bu yıl da hac ibadeti için Suudi Arabistan dışından hacı adaylarının kabul edilmezken, umre için 9 Ağustos’tan itibaren ülke dışından ziyaretçi kabul edileceğini açıkladı. Salgın dönemindeki iki yıl boyunca ne hac ne de umre yapamayan Müslümanların Kabe hasreti sona erecekken, Riyad yönetimi bu kez aşı şartı koştu. Tam aşılanmış yabancı ziyaretçilerin ülkeye giriş yapabileceğini belirten Suud yönetimi, kabul edilecek aşıları da açıkladı.





LİSTEDE SİNOVAC VE SPUTNİK YOK





Hac ve Umre Bakanlığı Sözcüsü Hisham Saeed yaptığı açıklamada, umre vizesi, konaklama ve barınma gibi işlemlerin başladığını belirtti. Saeed, yurt dışından gelenlerin umre yapabilmeleri için en önemli şartların en az 18 yaşında olmaları ve Gıda ve İlaç Kurumu tarafından onaylanmış 4 Kovid-19 aşısından birini yaptırması olduğunu açıkladı. Suudi Arabistan’ın salgınla mücadele kapsamında onay verdiği aşılar arasında Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Moderna aşıları bulunuyor. Türkiye’de uygulanan Çin aşısı Sinovac ve 50 milyon doz alınacak Sputnik aşıları liste dışı kaldı.





EN BÜYÜK ALICI TÜRKİYE





Çin Ticaret Bakanlığı, 200’den fazla ülke ve bölgeye 600 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı satıldığını açıkladı. Çin’den 100 milyon doz aşı alan Türkiye ise listenin başında yer alıyor. Koronavirüs salgını için geliştirilen ve yüzde 50 etkinlik oranı olduğu ortaya çıkan Sinovac’ın en büyük alıcıları arasında Endonezya, Brezilya, Malezya, Kolombiya ve Uruguay geliyor. Türkiye 100 milyon doz Sinovac’ın yanı sıra 90 milyon doz BioNTech ve 50 milyon doz da Sputnik aşısı almak için anlaşma imzalamış durumda.