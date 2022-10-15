Samanyolu Haber /Dünya / Suudilerden Ukrayna’ya 400 milyon dolarlık yardım /15 Ekim 2022 19:22

Suudilerden Ukrayna’ya 400 milyon dolarlık yardım

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Ukrayna halkına 400 milyon dolar tutarında ek insani yardım yapacak.

Suudilerden Ukrayna’ya 400 milyon dolarlık yardım

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Riyad’ın Kiev’e 400 milyon dolarlık insani yardım sağlayacağını söyledi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA’nın haberine göre, Ukrayna lideri Zelenskiy de görüşmede BM Genel Kurulu kararının lehine oy kullandıkları için teşekkürlerini iletti. Krize bir çözüm bulma amaçlı arabuluculuk çabalarını sürdürmeye hazır olması nedeniyle teşekkürlerini dile getiren Zelenskiy, ayrıca Bin Selman’ı Bakanlar Kurulu’na başkanlık etmek üzere atanması dolayısıyla tebrik etti.

Zelenskiy, Suudi Arabistan’ın Ukrayna halkına 400 milyon dolar tutarında ek insani yardım sağlama kararından dolayı Veliaht Prens’e teşekkür etti.

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