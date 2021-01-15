Suvari’den Fatma ve Berk Görmez anısına şarkı: ‘Görmez Oldu’

Sanatçı Suvari Öztürk, YouTube kanalından vefat eden Fatma Görmez ve oğlu Berk Görmez anısına bir şarkı paylaştı. ‘Görmez Oldu’ adlı parçayı bir kaç yıl önce vefat eden Berk Görmez anısına yazdığını anlatan Suvari, “Ben bu şarkıyı o dönem yazmıştım. Ama sanatımla acı vermemek için bu şarkıyı bir kenara koymuştum. Ama Fatma Görmez de vefat edince bunu yaptım.” dedi.
‘Görmez Oldu’
Soldu bir fidan daha
Kavruldu toprağında
Hasret kaldı bir yağmura
Acısı sol yanında
Vurdular bulutlara
Kapkara bir prangayı
Çok gördüler bir masuma
Sessiz bir son vedayı
Öylece çekti gitti
Ömrünün baharında
Yumdu gözlerini bize
O körpecik çağında
Ağlama hiç, gül sen yavrum
Nurlarda uyu
Koklasın saçını annen
İrem Bağı’nda
Görmez oldu, görmez oldu
Ağlayan gözler
Gündüzün renkleri soldu
Kayboldu izler
Ha bugün ha yarın derken
Kesildi umut
Bir veda etmeden gittin
Boş kaldı sözler…
Söz & Müzik : Suvari Öztürk