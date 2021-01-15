Suvari’den Fatma ve Berk Görmez anısına şarkı: ‘Görmez Oldu’





Sanatçı Suvari Öztürk, YouTube kanalından vefat eden Fatma Görmez ve oğlu Berk Görmez anısına bir şarkı paylaştı. ‘Görmez Oldu’ adlı parçayı bir kaç yıl önce vefat eden Berk Görmez anısına yazdığını anlatan Suvari, “Ben bu şarkıyı o dönem yazmıştım. Ama sanatımla acı vermemek için bu şarkıyı bir kenara koymuştum. Ama Fatma Görmez de vefat edince bunu yaptım.” dedi.