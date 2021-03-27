Samanyolu Haber /Gündem / Süveyş Kanalı’nda sıkışan gemi için büyük gün /27 Mart 2021 12:30

Süveyş Kanalı’nda sıkışan gemi için büyük gün

Mısır'da Panama bandıralı Evergreen Marine şirketi tarafından işletilen 400 metre uzunluğundaki Ever Given yük gemisi, hafta içinde Süveyş Kanalı’nın güneyinde çapraz olarak karaya oturarak deniz trafiğini durdurdu.

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Süveyş Kanalı'nı açma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Sıkışan gemi şirketinin Japon yöneticileri,  basına yaptıkları açıklamada geminin bugün yüzdürülmesinin beklendiğini açıkladı. Shoei Kisen'in başkanı Yukito Higaki, Japonya'nın batısındaki Imabari kentinde düzenlediği basın toplantısında, "Şu anda ilave kazma araçlarıyla tortuyu çıkarmak için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.


YARDIM TEKLİFİ
Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda çapraz bir şekilde karaya oturarak geçişlerin durmasına neden olan 400 metre uzunluğundaki dev kuru yük gemisini kurtarma operasyonu devam ederken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 'ihtiyaç olması halinde yardıma hazır olduklarını' açıklamıştı. Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki de ABD'nin Süveyş Kanalı'nın yeniden açılması için yardım teklif ettiğini belirterek, durumu yakından takip ettiklerini ifade etti. 

DÜNYANIN EN ÖNEMLİ SU YOLU
Mısır'ın Süveyş Kanalı, uluslararası deniz ticaretinin yaklaşık yüzde 10'unu gerçekleştiriyor. Her yıl yaklaşık 18 bin geminin geçtiği, Asya ve Avrupa arasında ticari gemilerin en önemli güzergahlarından Süveyş Kanalı, dünyanın en önemli su yollarından biri olarak gösteriliyor.
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