Samanyolu Haber /Gündem / Süveyş Kanalı’nı kapatan geminin pervane ve dümeni çalıştı /27 Mart 2021 20:54

Süveyş Kanalı’nı kapatan geminin pervane ve dümeni çalıştı

Akdeniz’i Kızıldeniz’e bağlayan Süveyş Kanalı’nda geçtiğimiz salı günü karaya oturan The Ever Given adlı geminin kurtarılması çalışmalarında önemli bir gelişme yaşandı. Yetkililer, geminin dümeni ve pervanesinin yeniden çalışmaya başladığını duyurdu.

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Süveyş Kanalında karaya oturarak geçişleri tıkayan The Ever Given adlı gemiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, deniz trafiğinin mümkün olan en kısa sürede eski haline getirileceğini açıkladı.

Süveyş Kanalı Genel Müdürlüğü, dün akşam operasyon durdurulmadan önce geminin arka kısmının hareket etmeye başladığını kaydetti.

The Ever Given adlı nakliye gemisinin yeniden yüzdürülmesine yardımcı olmak için 14 römorkör konuşlandırıldı. Geminin karaya oturmasının ana nedeninin şiddetli rüzgar değil, teknik bir sorun ya da insan hatası olabileceği belirtildi. Geminin tankındaki 9 bin ton balast suyunun boşaltıldığı, yüksek gelgit ve rüzgarın gemiyi kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığı vurgulandı. Mevcut kurtarma planının işe yaramaması halinde geminin yükünün hafifletilmesi seçeneğinin deneneceği ifade edildi.

Geminin karaya oturması nedeniyle kanalda uzun bir trafik oluştu. Kanaldan geçmeyi bekleyen 321 gemi olduğu belirtildi. Küresel ticaretinin yüzde 12’sinin gerçekleştiği Süveyş kanalı kapalı kaldığı her gün 10 milyar dolar kayba yol açıyor.



EN KISA SÜREDE ESKİ HALİNE GETİRECEĞİZ

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Akdeniz’i Kızıldeniz’e bağlayan Süveyş Kanalı’nda yük gemisinin karaya oturması sonucu oluşan deniz trafiğinin mümkün olan en kısa sürede eski haline getirileceğini açıkladı.

Dünyanın en önemli su yollarından biri olan Süveyş Kanalı’nda 24 Mart’ta dev bir konteyner gemisi ülkede yaşanan kum fırtınası ve kötü hava koşulları neticesinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kıyıya çarparak kaza yapmıştı.

“The Ever Given” isimli geminin dar kanalda enlemesine sıkışarak geçiş yolunu kapatması sonucu kanalda uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol ve LNG sevkiyatlarında aksamalar yaşanmıştı.
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