Süveyş Kanalı yeniden trafiğe açıldı

Süveyş Kanalı İdaresi, karaya oturan dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın deniz trafiğine açıldığını açıkladı.







Evrensel'deki habere göre Süveyş kanalını tıkayan 400 metre uzunluğundaki yük gemisi Ever Given'i kurtarma çalışmaları sürerken gemi 6 gün sonra bu sabah ilk kez hareket ettirildi. 20 bin konteyner taşıyan gemiyi sıkıştığı yerden kurtarmak ve yeniden hareket etmesini sağlamak için müdahalede bulunan römorkörların çalışmalarının ardından gemi yüzdürüldü.





The Ever Given, dünyanın en işlek ticaret yollarından Süveyş Kanalı'ndan geçerken 24 Mart'taki kum fırtınası ve kötü hava koşulları sonucu görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kıyıya çarparak kaza yapmıştı.





Salı gününden bu yana Süveyş Kanalı'ndan gemi geçişi yapılamıyordu. Geçiş için bekleyen gemilerin sayısı 350'yi geçmişti.





10 MİLYAR DOLAR ZARAR





Dünya ticaretinin yaklaşık 12'sinin gerçekleştiği kanalın 6 gün kapalı kalmasının, dünya ticaretine verdiği zararın 10 milyar doları geçtiği hesaplanıyor. Kanalın kapanması sebebiyle uluslararası piyasalarda dün petrolün fiyatı yüzde 4 artmıştı.