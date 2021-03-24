Samanyolu Haber /Gündem / Süveyş Kanalı'nda büyük kriz : Dev gemi kanalı kapattı, Trafik sıkıştı /24 Mart 2021 16:29

Süveyş Kanalı'nda büyük kriz : Dev gemi kanalı kapattı, Trafik sıkıştı

Dev kargo gemisi Ever Given, yaşadığı bir kaza sonucu Süveyş Kanalı’nı tıkadı. Kanaldaki kargo taşımacığı durma notasına geldi.

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Gökhan Demir / Atina

22.000 konteynır taşıma kapasitesine sahip, 400 metre uzunluğundaki Ever Given adlı kargo gemisi, Salı günü kanalın Kızı Deniz’deki güney ucunda sıkıştı.

Kaza hakkındaki yapılan açıklamalara göre, şiddetli rüzgarlar ve toz fırtınasının ortasında kalan dev kargo gemisi, manevra kabiliyetini kaybederek kanal girişini yanlamasına kapattı.


Mısır Hükümeti'nin verdiği bilgilere göre, sekiz römorkör, gemiyi kurtarmak için çalışıyor. 

Ever Given’in tıkadığı kanal şeridinden, günde ortalama 50 geminin geçtiği bildirildi.

Bu şeritteki tıkanıklık sebebi ile Kızıldeniz’de kargo gemisi yoğunluğu yaşanıyor. özellikle Avrupa ve Akdeniz limanlarına yapılacak kargo teslimatlarında ciddi gecikmeler yaşanabileceği alınan bilgiler arasında.


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