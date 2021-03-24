Süveyş Kanalı'nda büyük kriz : Dev gemi kanalı kapattı, Trafik sıkıştı

Gökhan Demir / Atina







22.000 konteynır taşıma kapasitesine sahip, 400 metre uzunluğundaki Ever Given adlı kargo gemisi, Salı günü kanalın Kızı Deniz’deki güney ucunda sıkıştı.





Kaza hakkındaki yapılan açıklamalara göre, şiddetli rüzgarlar ve toz fırtınasının ortasında kalan dev kargo gemisi, manevra kabiliyetini kaybederek kanal girişini yanlamasına kapattı.









Mısır Hükümeti'nin verdiği bilgilere göre, sekiz römorkör, gemiyi kurtarmak için çalışıyor.





Ever Given’in tıkadığı kanal şeridinden, günde ortalama 50 geminin geçtiği bildirildi.





Bu şeritteki tıkanıklık sebebi ile Kızıldeniz’de kargo gemisi yoğunluğu yaşanıyor. özellikle Avrupa ve Akdeniz limanlarına yapılacak kargo teslimatlarında ciddi gecikmeler yaşanabileceği alınan bilgiler arasında.







