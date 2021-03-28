Samanyolu Haber /Dünya / Süveyş Kanalı'nın tıkanması Suriye'yi de vurdu /28 Mart 2021 19:03

Süveyş Kanalı'nın tıkanması Suriye'yi de vurdu

Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda karaya oturan kargo gemisi nedeniyle deniz trafiği yaklaşık bir haftadır sekteye uğramış durumda. İran'dan Suriye'ye gittiği belirtilen petrolün de bu aksaklığa takılması sonrasında ülkede petrol satışlarına kota getirileceği belirtildi.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre Ever Given vakasının ardından petrol kıtlığı çeken Suriye'de petrol satışlarına kota getiriliyor.

Petrol kaynaklarının neredeyse tamamı ABD işgali altındaki Suriye petrol konusunda dışa bağımlı konuma gelirken ülkeye petrol satan İran'la olan deniz bağlantısı Ever Given gemisinin Süveyş Kanalı'nı tıkaması nedeniyle kopmuş durumda.

Suriye Petrol Bakanlığı Cumartesi günü yaptığı açıklamada, deniz ticareti yolunun tıkanmasının petrol ithalatını etkilediğini ve İran'dan akaryakıt ve petrol ürünleri taşıyan bir geminin gelişini engellediğini duyurdu.

Bakanlık Süveyş Kanalı'nın tıkanmasının altıncı gününe girmesiyle, hayati önem taşıyan sevkıyatları geciktirerek ve ülkedeki petrol kıtlığını daha da kötüleştirdiği için yakıtın satışını tayına bağlandığını açıkladı.

ABD ablukası, İsrail saldırıları, kuzeydeki işgal ve cihatçılarla mücadele eden ülke son ABD yaptırımlarından büyük ekonomik darbe almıştı. Suriye'de Mart ayı ortasında benzin fiyatında yüzde 50'den fazla bir artış açıklanmıştı.

Dev konteyner gemisi Ever Given'in karaya oturması ve Süveyş Kanalı'nı her iki yönde de tıkamasını takiben tüm dünyada tedarik zincirleri zarar görmüş durumda.
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