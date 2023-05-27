Samanyolu Haber /Dünya / Suya düşen telefonunu bulmak için barajı boşalttırdı /27 Mayıs 2023 14:02

Suya düşen telefonunu bulmak için barajı boşalttırdı

Hindistan'da bir hükümet yetkilisinin suya düşen telefonunu bulmak için barajı boşalttırması tepkilere neden oldu.

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Hindistan’da bir hükümet yetkilisi, selfie çekerken suya düşürdüğü telefonunu kurtarmak için barajı boşalttırdı.

BBC'nin haberine göre, Hindistan’ın Chhattisgarh eyaletinden Rajesh Vishwas, selfie çekerken Kherkatta Barajı’na düşen telefonunu almak için harekete geçti. Baraja düşen 1200 dolar değerindeki telefonunun bulunması için önce bölgedeki dalgıçlara başvuran Vishwas, çabaların sonuçsuz kalması üzerine, ücretini ödediği dizel yakıtlı su pompasını devreye soktu.

Telefonu kurtarmak için çalıştırılan su pompası, barajdan 3 günde 2 milyon litre su boşalttı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Olayın ardından görevi kötüye kullanmaktan hakkında soruşturma açılan Vishwas, telefonunda gizli hükümet belgeleri olduğunu ileri sürdü. Vishwas, suyu boşaltmak için bir baraj yetkilisinden “sözlü izin” aldığını; yetkilinin, pompalanan suyun civardaki bir sulama kanalına yönlendirilerek çiftçilerin kullanımına sunulacağını söylediğini iddia etti.

Boşaltılan suyun 600 hektarlık tarım arazisine yetecek miktarda olduğu belirtildi.
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