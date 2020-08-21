Suyuna, toprağına sahip çıkan köylüye biber gazı ve copla saldırdılar

Manisa Salihli’ye bağlı Çapaklı Köyü sakinleri 17 Temmuz’dan beri tarlalarının ortasına kurulacak santral için mücadele veriyor. Köyün erkekleri coplanarak biber gazı sıkılarak gözaltına alındı. Yerde oturan kadınlar kalkanlarla ezildi. Yerlerde sürüklendi ve insanlık dışı muamelelere maruz kalarak topraklarından çıkarıldı.

Tarlanın ortasından geçen kaçak yolda nöbet tutan bir köylünün vücudunda, yakından sıkılan biber gazı nedeniyle kimyasal yanıklar oluştu. Darp edilen kadınlardan birinin ve davanın avukatlarından Seçil Ege, Çapaklı Köyü’nde yaşananları sosyal medya hesabında yazdı. Aynı zamanda Salihli Çevre Derneği Başkanı olan Ege, yapılanların işkence, haksız gözaltı ve görevi kötüye kullanma olduğunu söyledi.

DOZERLERLE GİRİP TARLAYI YOK ETTİLER

Seçil Ege’nin açıklamaları şöyle:





“Çapaklı Köyü’nün meyve ve zeytin bahçeleri, domates tarlaları ortasına kurulacak Biogaz Elektrik Santrali için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “olumlu” karar veriyor. Ayrıca santralin alt tarafı köyün merası ve DSİ’nin bütün Gediz Ovasını, İzmir’in içme suyunu karşılayan 3 tane ana sulama kanallı geçiyor. Bu arada santralin kullanacağı bir yol yok. Bakanlık kararına iptal davası açıldıktan sonra sadece şirket için imar plan değişikliği ile köylünün tarlalarının içinden yol çiziliyor! Bu plan değişikliğine de dava açılmasına rağmen şirket dozerleriyle tarlalara girip yok açmaya başlıyor.





İKİ İPTAL DAVASI VAR

Elimizde iki tane İptal Davası, Müdahalenin Men’i Davası ve yol yapılmamasına dair İhtiyati Tedbir Kararı var! Ve hukuku umursamayan bir şirket ile kolluk kuvveti var!! Tarlalarından geçen kaçak yolda nöbet tutan, iş makinelerinin geçişine izin vermeyen köylünün en büyük dayanağı Anayasa ve mülkiyet hakkıdır, yaşam hakkıdır.





İŞKENCE, HAKSIZ GÖZALTI

Bu pasif direnişe yapılan müdahale ise işkence, haksız gözaltı ve görevin kötüye kullanılmasıdır! Köyün erkekleri coplanarak biber gazı sıkılarak gözaltına alındı. Ben dahil yerde oturan kadınlar, kalkanlarla ezilip, coplanıp, yerlerde sürüklenerek, karga tulumba taşınıp toprağımızdan çıkartıldık ve her bir araca jandarma erleri oturtularak iş makineleri geçirildi.





“BİZ EKMESEK NE YEYİP İÇECEKSİNİZ”

17 Temmuz’da başlayan hukuksuz girişim halkı ezerek başarıya ulaştırıldı. Hala anlamak istemeyen varsa müvekkillerimin sorduğu soruyu ileteyim: “Biz bu domatesi, biberi, zeytini ekmesek ne yeyip içeceksiniz?”







