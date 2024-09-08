Samanyoluhaber.com - Moskova





Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş süresince Batı silah teknolojisi Rus ordusu tarafından kopyalandı.





Elde edilen tecrübelerle yenilenerek daha sağlam ve daha teknolojik olarak üretilen T-90M tankları Rus ordusuna teslim edildi.





Rusya'nın en büyük tank üreticisi Uralvagonzavod (UVZ), Tankçılar Günü’nü kutlamak amacıyla Rus ordusuna yeni bir grup T-90M “Proryv” tankı gönderdi.





İleri teknoloji T-90M takları





T-90M Proryv tankları, Cumhurbaşkanı Vladimir Putin tarafından “dünyanın en iyi tankları” olarak tanımlanıyor ve giderek daha fazla yenilik, koruma ve savaş alanındaki etkinlikleriyle dikkat çekiyor.





Bu tanklar, modern savaş koşullarında büyük avantaj sağlayan ileri teknolojilerle donatılmış durumda. Özellikle insansız hava araçlarına karşı elektronik harp sistemleri ve çeşitli görüş azaltıcı araçlar, tankların savaş alanında daha uzun süre hayatta kalmasını ve düşman tarafından tespit edilmesinin zorlaşmasını sağlıyor.





Uralvagonzavod’un ürettiği tüm tanklar gibi, T-90M Proryv modelleri de öğrenilmesi ve kullanılması kolay olan, aynı zamanda zorlu koşullarda yüksek performans gösteren araçlar olarak öne çıkıyor.





“Doksanlılar” olarak adlandırılan T-90 serisi tanklar, giderek daha fazla Rus birliğine dahil ediliyor ve ordunun harekat kapasitesini güçlendiriyor.

Uralvagonzavod’un geliştirdiği stratejiler, artan üretim taleplerine hızlı yanıt verme becerisini artırarak, Rusya’nın savunma sanayisindeki başarısını sürdürüyor.