Taban ve tavan aylıkta sınır çizildi! SSK’lıya, Bağ-Kur’luya en az 15 bin TL

İstanbul Ticaret Gazetesi’nin haberine göre, TÜİK, 3 Ocak Cuma günü saat 10:00 aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Bununla beraber temmuz-aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranı hesaplanacak. Bu rakam doğrudan SSK, BAĞ-KUR emekli zammı olacak. 2025 yılı Ocak ayında yapılacak zam için belirleyici olacak 4 aylık enflasyon verileri açıklandı.





Temmuz ayında enflasyon yüzde 3,23 olarak gerçekleşti. Ağustos ayında enflasyon yüzde 2,47 seviyesinde kaydedildi. Eylül ayında enflasyon oranı yüzde 2,97'ye yükseldi. Ekim ayında ise enflasyon oranı yüzde 2,88 oldu. Bu verilere göre, 4 aylık toplam enflasyon oranı yüzde 12,06 olarak hesaplandı. Yani emekli zammı için şimdiden bu rakam cepte. Bu rakama Kasım ve Aralık ayı da ilave edilecek.

Önce asgari ücret 2025 yılı için belirlenecek daha sonra ise SSK, Bağ-Kur emekli maaşı düzenlemeleri yapılacak. 6 aylık enflasyon ile emekliye zam oranları netleşecek. Ve ardından emekli kök maaşı 12.500 TL’nin altında kalanlar için en düşük emekli maaşı düzenlemesi de masaya gelecek.Merkez Bankası'nın Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketine göre 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44,81 oldu. TCMB'nin enflasyon raporunda açıklanan enflasyon tahmine göre ise bu beklenti yüzde 44 oldu. Yabancı ekonomistlerin de beklentileri değerlendirildiğinde yıl sonu enflasyon tahmini için taban tahmin yüzde 44, tavan tahmin yüzde 46 oldu.Merkez Bankası'nın yüzde 44'lük enflasyon tahminine göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin 2.677,50 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Yüzde 44 enflasyon beklentisine göre, SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 15,45 oldu. Bu rakam taban oran dikkat çekiyor.Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44,81 olarak öngörüldü. Yüzde 44,81 enflasyon beklentisine göre SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 16,09 oldu.Yüzde 46'lık enflasyon beklentisine göre ise; SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 17,05 oldu. Bu rakam ise tavan olarak hesaplandı.Temmuz ayında yapılan düzenlemeyle en düşük emekli maaşı, Hazine desteğiyle 12.500 TL'ye yükseldi. Ocak 2025'te emekli maaşlarına yapılacak zam oranının belirlenmesinin ardından, en düşük emekli maaşı için yeni bir düzenleme gündeme gelecek.Kök maaşı yaklaşık 11.000 TL olan emekliler, Ocak ayında alacakları zam ve yüzde 4 ek ödeme sonrasında hesaplarına yatan tutarda belirgin bir artış görmeyebilirler. Bu durumun mağduriyet yaratmaması için en düşük emekli maaşı konusunda yeniden bir değerlendirme süreci başlatılacak.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı teknik çalışmaları, Hazine ve Maliye Bakanlığı da bütçe çalışmalarını yürüterek taban aylıklar konusunda adım atacak. Temmuz ayında en düşük emekli maaşı 10.000 TL'den 12.500 TL'ye yükseltilmişti. Ocak 2025 döneminde ise bu rakamın hem önceki dönemdeki artışlar hem de enflasyon oranı dikkate alındığında 15.000 TL olarak belirlenmesi bekleniyor.