Tabela böyle skor görmedi: Maç 66-0 bitti, Türk futbolcu 17 gol attı

Almanya'nın Hamburg bölgesinde oynanan amatör lig karşılaşmasında tarihi bir skor ortaya çıktı. Ligin 9. haftasında Mesopotamien 2 ile Moorburg karşı karşıya geldi. Maça sadece 7 oyuncuyla çıkan Moorburg, büyük bir hezimete uğradı. Mücadeleyi Mesopotamien 2 tam 66-0 kazanarak haftaya damga vurdu.





ÖMER YILDIRIM’DAN 17 GOLLÜK ŞOV

Farklı galibiyette en dikkat çeken isim Türk futbolcu Ömer Yıldırım oldu. Mesopotamien 2 forması giyen Yıldırım, karşılaşmada tam 17 kez fileleri havalandırarak rekor kırdı. Takım arkadaşlarından Radouan Troudi 10, Ibrahim Chaaban 9, Luka Milan Makocevic 7, Hicham El Youbi 4, Razak Mako Alassani 4, Gabriel Çakır 3, Walid Chaaban 2, Patrick Stritzki ve Jaan Garip De Sousa Baptista ise birer golle skora katkı sağladı. Moorburglu oyuncular ayrıca 9 kez kendi kalelerine gol attı.





3 PUANI SİLİNDİ AMA LİDERLİK DEVAM EDİYOR

Bu tarihi galibiyetin ardından Mesopotamien 2, sezon başında silinen 3 puanına rağmen toplamda 24 puana ulaşarak liderlik koltuğunu korudu. Ligin son sırasındaki Moorburg ise henüz puanla tanışamadı.