Tabela yine değişti: Otogaza büyük zam!

LPG'ye gece yarısı itibarıyla 1 lira 30 kuruşluk indirim gelirken fiyat değişikliği pompaya yansıdı.
Benzin ve motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 43.31 TL
Motorin litre fiyatı: 43.23 TL
LPG litre fiyatı: 25.13 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 43.19 TL
Motorin litre fiyatı: 43.16 TL
LPG litre fiyatı: 24.59 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 43.62 TL
Motorin litre fiyatı: 43.62 TL
LPG litre fiyatı: 25.14 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 44.08 TL
Motorin litre fiyatı: 44.13 TL
LPG litre fiyatı: 24.89 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.