Tabela yine değişti: Otogaza büyük zam!

LPG litre fiyatı: 24.89 TL





Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.LPG'ye gece yarısı itibarıyla 1 lira 30 kuruşluk indirim gelirken fiyat değişikliği pompaya yansıdı.Benzin ve motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;Benzin fiyatı: 43.31 TLMotorin litre fiyatı: 43.23 TLLPG litre fiyatı: 25.13 TLBenzin fiyatı: 43.19 TLMotorin litre fiyatı: 43.16 TLLPG litre fiyatı: 24.59 TLBenzin litre fiyatı: 43.62 TLMotorin litre fiyatı: 43.62 TLLPG litre fiyatı: 25.14 TLBenzin litre fiyatı: 44.08 TLMotorin litre fiyatı: 44.13 TLTürkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.