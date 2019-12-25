“Tabiatın Ütopyası” büyük tehdit altında... Vinç devrildi çevre felaketi meydana geldi...

Galapagos Adaları'nda meydana gelen bir kaza felakete yol açtı. Felaket, takımadaların en doğusundaki San Cristóbal limanında geldi.. Orada küçük bir nakliye gemisine elektrik jeneratörü yüklemeye çalışan bir vinç yanlış hesap sebebiyle devrildi. Jeneratör ve vinç, devrilip gemiyi de batırdı .





Kaza sonrası jeneratördeki 600 galonluk dizel yakıt denize yayıldı. Ordu ve Galápagos Milli Parkı personeli gemiden dökülen mazotun yayılmasını durdurmak için petrol bariyerleri kurdu. Yaklaşık 2200 litre mazot kontrol altına alındı.





Doğa harikası yerler arasında en üst sıralarda yer alan Galapagos Adaları, Ekvador Cumhuriyeti’nde bulunuyor. Felaketten sonra Ekvador Cumhurbaşkanı Lenin Moreno olağan üstü hal ilan ettiğini duyurdu.





Charles Darwin’in Evrim Kuramı’naesin kaynağı olan gözlemlerini yaptığı yerler olarak bilinen Galapagos Adaları “Tabiatın Ütopyası” olarak adlandırılıyor . Masallarda duyulan mavi ayaklı kuşları, deniz iguanaları, dev kaplumbağaları, yemyeşil doğası, masmavi denizi, sevimli deniz aslanları ve gökyüzüne sahiplik yapan iri albatrosları ile çok az insanın ayak bastığı takım adalar ziyaretçilerini büyülüyor.







