Tabii güler; ölen Bilal değil, öbür oğlu değil!

Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a veryansın etti.





Erdoğan'ın daha önce dava açtığı Akbaba, “İktidar ateşin içine attı askerlerimizi. ‘Ölen ölsün, kalan sağlar bizimdir’ diyor. Acıdan anlamıyorlar. Benim ciğerim yanıyor." dedi.





"Can yanmazsa gözden yaş çıkmaz." diyen Akbaba, "Benim içim yanıyor ki benim gözümden yaş çıkıyor. Şehidin anasına dava açıyorsa, şehidin neyini düşünecek ki!!" ifadelerini kullandı.





“TABİİ GÜLER; BU BİLAL DEĞİL Kİ!”





Akbaba sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Erdoğan şehit askerleri anlatırken tabii güler. Bu Bilal değil. Öbür oğlu değil. Sülalesinden biri değil. Damat çıkıyor; ‘Efendim enflasyon çok iyi, vatandaş iyi geçiniyor’ diyor. Müslüman yalan konuşmaz. Allah’tan korkan yalan konuşmaz. “





“EĞER BU ÜLKE KAN AĞLIYORSA…”





Akbaba şunları söyledi: “Eğer bu ülke kan ağlıyorsa istifa edeceksiniz. Gülerek benim ciğerimin közüne odun atmayın, hançer sokmayın. Şehit analarının ciğerine közüne odun atmayın."





Erdoğan'a "Neyi gülerek anlatıyorsun?" sorusunu yönelten Akbaba, "Biz mahvolmuşuz ağlaya ağlaya. Çünkü ayrı acıları yaşıyoruz. Askerler ailelere kara haberi götürüyor. Ağaçtan düşenin halini, ağaçtan düşen anlar.”





“ÖYLE KOLUNU TABUTA KOYUP NUTUK ATILMAZ”





Erdoğan'ın "Birkaç tane şehidimiz var." beyanını yakışıksız bulduğunu belirten Akbaba, “Öyle kolunu tabuta koyup nutuk atılmaz. '3-5 tane şehit' denilmez. Araplar için bayrakları yarıya indiriyorsun. İki gündür sesin çıkmıyor. Umursamıyorsun şehitleri." dedi.





Akbaba, "Rusya geliyor Türkiye Cumhuriyeti’nin ordusunu tepesinden bombalıyor. İsrail alkış tutuyor. Amerika kafa tutuyor. Sahipsiz kaldı bu ordu.” ifadelerini kullandı.