Samanyolu Haber /Gündem / Tabipler Birliği: “Salgın en az 18 ay sonra kontrol edilebilecek” /15 Mayıs 2020 11:13

Tabipler Birliği: “Salgın en az 18 ay sonra kontrol edilebilecek”

İki aylık korona raporunu açıklayan Tabipler Birliği, vaka ve ölüm sayılarının sadece testlerine göre verilmesinin şeffaflığı yok ettiğini belirtti. Pandeminin en az 18 ay sonra kontrol altına alınabileceği de vurgulandı.

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Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, iki aylık koronavirüs (Kovid-19) raporunu açıkladı. Ölüm ve vaka verilerinin yalnız PCR testleri üzerinden verilmesi eleştirilirken, sayıların şeffaf olmamasına dikkat çekildi. Yeni normal sürecine dair de “Pandeminin en az 18 ay sonra kontrol edilebileceği ifade edilmektedir. 18 ay boyunca filyasyon yapılmalıdır” tespiti yapıldı.

 
TÜRKİYE’Yİ ETKİLEYEN KARARLARI KİMİN VERDİĞİNİ BİLEMİYORUZ
TTB Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, “Sağlık Bakanlığı bilimsel danışma kurulunun mu, Bakanlık bürokrasisinin mi ya da bir başka yetkili kurulun mu verdiğini tam bilemediğimiz, 81 milyon yurttaşla sahadaki hekim ve sağlık çalışanlarını doğrudan etkileyen, bazılarının sonuçlarından kaygı duyduğumuz kararlarla salgın yönetimine devam ediliyor” diye konuştu.

STRATEJİ BASKILAMA DEĞİL ETKİ AZALTMA YÖNÜNDE
TTB Kovid-19 Danışma ve İzleme Kurulu Üyesi Kayıhan Pala ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın R0 (virüs bulaştırma katsayısı) değerini 1,56 diye açıklamasına ilişkin “R0 değerini 1 altına düşüremezseniz asla salgını kontrol altına alamazsınız. Türkiye’de var olan pandemi stratejisi baskılanma değil, etki azaltma yönünde” ifadelerini kullandı.

SERMAYENİN İHTİYAÇLARINA GÖRE ADIM ATILIYOR
Alışveriş merkezlerinin (AVM) açılıp parkların kapalı tutulmasını eleştiren Pala, “Bu kararların sağlıkla ilgili veriler ışığında değil, sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda alındığını düşündürüyor” dedi.
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