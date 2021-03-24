Tablet veya akıllı telefon mu, Kağıda Yazmak mı? Hangisi daha faydalı

Japon üniversite öğrencileri ile yakın zaman önce mezun olan öğrenciler üzerinde yapılan bir çalışma, yazıyı fiziksel kağıda yazmanın bilgiyi bir saat sonra hatırlarken beynin daha çok faaliyete geçmesine yol açabileceğini gösteriyor. Araştırmacılar, fiziksel kağıda el yazısı yazmakla ilişkili benzersiz, karmaşık, uzamsal ve dokunsal bilgilerin, daha iyi hatırlamaya yol açıyor olabileceğini belirtiyor.





Geçenlerde Frontiers in Behavioral Neuroscience bülteninde yayımlanan çalışmanın eş yazarı olan ve Tokyo Üniversitesi’nde çalışan sinirbilim profesörü Kuniyoşi L. Sakai, “Aslında kağıt, elektronik belgelere göre daha gelişmiş ve daha faydalı bir araç. Çünkü kağıt, daha iyi hatırlanan eşsiz bilgiler içeriyor” diyor.





Dijital araçların verimliliği artırdığını söyleyen popülar inanışın aksine; kalem kullanan gönüllüler, not alma görevini dijital tablet veya akıllı telefon kullananlara kıyasla yaklaşık %25 daha hızlı tamamlamışlar.





Gönüllüler hem kalem ile kağıt, hem de tablet ile yazma aleti kullanarak yazsa da; araştırmacılar kağıt defterlerin dijital kağıda kıyasla daha karmaşık uzamsal bilgi barındırdığını söylüyor. Fiziksel kağıt maddi kalıcılığa, düzensiz vuruşlara ve eğimli kenarlar gibi düz olmayan şekillere olanak sağlıyor. Bunun aksine tekdüze olan dijital kağıt, kaydırma yaparken sabit bir konum sergilemiyor ve uygulamayı kapattığınızda kayboluyor.