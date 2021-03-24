Samanyolu Haber /Gündem / Tablet veya akıllı telefon mu, Kağıda Yazmak mı? Hangisi daha faydalı /24 Mart 2021 13:18

Tablet veya akıllı telefon mu, Kağıda Yazmak mı? Hangisi daha faydalı

Tablet veya Akıllı Telefon Yerine Kağıda Yazmak, Beyinde Daha Güçlü Faaliyet Meydana Getiriyor

SHABER3.COM

Japon üniversite öğrencileri ile yakın zaman önce mezun olan öğrenciler üzerinde yapılan bir çalışma, yazıyı fiziksel kağıda yazmanın bilgiyi bir saat sonra hatırlarken beynin daha çok faaliyete geçmesine yol açabileceğini gösteriyor. Araştırmacılar, fiziksel kağıda el yazısı yazmakla ilişkili benzersiz, karmaşık, uzamsal ve dokunsal bilgilerin, daha iyi hatırlamaya yol açıyor olabileceğini belirtiyor.

Geçenlerde Frontiers in Behavioral Neuroscience bülteninde yayımlanan çalışmanın eş yazarı olan ve Tokyo Üniversitesi’nde çalışan sinirbilim profesörü Kuniyoşi L. Sakai, “Aslında kağıt, elektronik belgelere göre daha gelişmiş ve daha faydalı bir araç. Çünkü kağıt, daha iyi hatırlanan eşsiz bilgiler içeriyor” diyor.

Dijital araçların verimliliği artırdığını söyleyen popülar inanışın aksine; kalem kullanan gönüllüler, not alma görevini dijital tablet veya akıllı telefon kullananlara kıyasla yaklaşık %25 daha hızlı tamamlamışlar.

Gönüllüler hem kalem ile kağıt, hem de tablet ile yazma aleti kullanarak yazsa da; araştırmacılar kağıt defterlerin dijital kağıda kıyasla daha karmaşık uzamsal bilgi barındırdığını söylüyor. Fiziksel kağıt maddi kalıcılığa, düzensiz vuruşlara ve eğimli kenarlar gibi düz olmayan şekillere olanak sağlıyor. Bunun aksine tekdüze olan dijital kağıt, kaydırma yaparken sabit bir konum sergilemiyor ve uygulamayı kapattığınızda kayboluyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tablet veya akıllı telefon mu, Kağıda Yazmak mı? Hangisi... Sonraki Haber >>

Babacan tekrarladı: Satılan 130 milyarı raporlamak istedi diye gönderdiler

Babacan tekrarladı: Satılan 130 milyarı raporlamak istedi diye gönderdiler

Nursena Küçüközyiğit babasını arıyor

Nursena Küçüközyiğit babasını arıyor

Maske takmayanlara görülmemiş şaka

Maske takmayanlara görülmemiş şaka

900 yıldır uykuda olan volkan lav püskürtmeye başladı

900 yıldır uykuda olan volkan lav püskürtmeye başladı

Köyü fareler bastı

Köyü fareler bastı

Görüntüler net... Savcı ve Şentop'un yalanı bir saat bile sürmedi...

Görüntüler net... Savcı ve Şentop'un yalanı bir saat bile sürmedi...

Yanardağ 900 yıl sonra faaliyete geçti

Yanardağ 900 yıl sonra faaliyete geçti

"Namaz kılmasına da, üzerini giymesine de izin vermediler"

Gergerlioğlu'na Meclis'te abdest alırken gözaltı

Gergerlioğlu'na Meclis'te abdest alırken gözaltı

Kültür sanat yarışması finalistleri belli oldu

Kültür sanat yarışması finalistleri belli oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:15:37