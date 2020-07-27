Samanyolu Haber /Gündem / Tablo o kadar kötü ki: TÜİK turizm istatistiklerini yayımlamayacak /27 Temmuz 2020 15:31

Tablo o kadar kötü ki: TÜİK turizm istatistiklerini yayımlamayacak

TÜİK, corona virüsü salgınına bağlı olarak sınır kapılarının kapatılması nedeniyle nisan-haziran döneminde anket çalışmalarının gerçekleştirilemediğini, bu nedenle ikinci çeyreğe ilişkin turizm istatistiklerinin yayımlanamayacağını duyurdu.

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Ulusal veri yayınlama takvimine göre, “Turizm İstatistikleri, 2. Çeyrek: Nisan-Haziran 2020” bülteninin 29 Temmuz’da yayımlanması planlanıyordu.

TÜİK’ten yapılan açıklamada, turizm İstatistikleri kapsamında başta turizm geliri ve turizm gideri olmak üzere ziyaretçilerin profillerinin ve gezi niteliklerinin belirlenmesi amacı ile sınır kapılarında çeyreklik dönemler itibarıyla çıkış yapan ziyaretçiler ve vatandaş giriş anketleri uygulandığı hatırlatılarak şöyle denildi:

“Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan corona virüsü (COVID-19) salgını ile mücadele kapsamında sınır kapılarının kapatılması nedeniyle ikinci çeyrekte (Nisan-Haziran dönemi) anket çalışmaları gerçekleştirilememiştir. Ulusal Veri Yayınlama Takvimine göre 29 Temmuz 2020 tarihinde saat 10.00’da yayımlanması planlanan “Turizm İstatistikleri, 2. Çeyrek: Nisan-Haziran 2020¨ haber bülteni, bültende yer alan verilerin elde edildiği anketler sınır kapılarının kapalı olması nedeni
ile gerçekleştirilemediği için yayımlanamayacaktır.”

Türkiye’nin cari açığının finansmanındaki en önemli kalemlerinden biri olan turizm sektöründe, yabancı ziyaretçi sayısı pandemi etkisiyle bir önceki yıla göre nisanda %99, mayısta %99, haziranda ise %96 gerilemişti. 
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