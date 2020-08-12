Tablo vahim: Test sırası bile verilmiyor

İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Konya'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vak'a sayısında patlama olduğuna işaret ederek, “Konya’da günlük vak'a sayısı maalesef 500’ü bulmuş. Şu an hastaneler tam kapasite doluluğa sahip. Yoğunluktan dolayı hastanelerimizde bazı vatandaşlarımıza test sırası verilemiyor.” dedi.





Yokuş, "Testi pozitif çıkan vatandaşımız hastanelerde yer olmadığı için evlerine gönderiliyor. Evlerine gönderilen vatandaşlarımıza da kendi imkânlarıyla evlerine gitmeleri söyleniyor. Özel aracı olan gidebilir, ancak özel aracı olmayan vatandaşlarımız da mecburen toplu ulaşım kullanıyor ve istemeden hastalığı yayıyor." ifadelerini kullandı.





"KAPASİTE DOLDU, TEST SIRASI DAHİ VERİLMİYOR"





Gerçek vak'a sayısının gizlenmeye çalışıldığını aktaran Yokuş, Sözcü gazetesine verdiği mülakatta, "Hastanelerdeki yoğunluktan dolayı birçok vatandaşımız test sırası dahi alamıyor. Sağlık çalışanlarımız tükenmiş durumda. Bayramın yansımaları ise bu haftadan itibaren kendisini göstermeye başlayacak. Gerçek verileri saklasanız da halkımız gittikleri hastanelerde gerçekleri görüyor." diye konuştu.





"SAĞLIK ÇALIŞANLARI İSTİFA EDİYOR"







“Sağlık çalışanları perişan.” diyen Yokuş, "Yerel yöneticilerin yeterince tedbir almaması ve halkın duyarsızlığı sağlık çalışanlarının moral motivasyonunu yok ediyor. Başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanları emeklilik ve istifa dilekçeleri vermek zorunda kalıyor.” dedi.





EN FAZLA VAK'A GÖRÜLEN 5 ŞEHİRDEN BİRİ





11 Ağustos Koronavirüs verilerine göre vak'a sayısı en fazla artan ilk 5 şehir: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır ve Şanlıurfa,

