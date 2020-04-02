Tabutu ateşe verdiler!

Zonguldak'ta yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hastalığı sebebiyle hayatını kaybeden Şerafettin Savaş'ın (71) taşındığı tabut, cenazenin defnedildikten sonra görevliler tarafından yakıldı.





Zonguldak Birlik Mahallesi'nde Şerafettin Savaş hayatını kaybetti. Savaş'ın cenazesi bugün öğlen kılınan cenaze namazını müteakip özel kıyafetli görevliler tarafından Birlik Mahallesi’ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.





Savaş'ın taşındığı tabut daha sonra görevliler tarafından yakıldı. Tabutun niye yakıldığı belirtilmezken, Savaş'ın rahatsızlıkları sebebiyle tedavi gördüğü öğrenildi.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun Koronavirüs'ten hayatını kaybedenlerin defin işlemlerinde ilave bir tedbir tavsiyesi olmadığını belirterek, "Kararımız defin işleminin alışılagelmiş defin usulleri ile yapılması yönündedir." demişti.