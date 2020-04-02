Samanyolu Haber /Gündem / Tabutu ateşe verdiler! /02 Nisan 2020 01:32

Tabutu ateşe verdiler!

Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin defin işlemlerinde her gün yeni bir vak'a ile karşılaşılıyor. Zonguldak'ta cenazenin defnedilmesinin akabinde görevliler tabutu yaktı.

SHABER3.COM

Zonguldak'ta yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hastalığı sebebiyle hayatını kaybeden Şerafettin Savaş'ın (71) taşındığı tabut, cenazenin defnedildikten sonra görevliler tarafından yakıldı.

Zonguldak Birlik Mahallesi'nde Şerafettin Savaş hayatını kaybetti. Savaş'ın cenazesi bugün öğlen kılınan cenaze namazını müteakip özel kıyafetli görevliler tarafından Birlik Mahallesi’ndeki aile mezarlığında toprağa verildi. 

Savaş'ın taşındığı tabut daha sonra görevliler tarafından yakıldı. Tabutun niye yakıldığı belirtilmezken, Savaş'ın rahatsızlıkları sebebiyle tedavi gördüğü öğrenildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun Koronavirüs'ten hayatını kaybedenlerin defin işlemlerinde ilave bir tedbir tavsiyesi olmadığını belirterek, "Kararımız defin işleminin alışılagelmiş defin usulleri ile yapılması yönündedir." demişti.
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