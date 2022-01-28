Samanyolu Haber /Dünya / Tacikistan-Kırgızistan sınırında çatışma: 3 Tacik askeri yaralandı /28 Ocak 2022 00:31

Tacikistan-Kırgızistan sınırında çatışma: 3 Tacik askeri yaralandı

Tacikistan-Kırgızistan sınırında yaşandığı belirtilen çatışmada 3 Tacik askeri yaralandığı ifade edildi.

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Sputnik Türkiye'de yer alan ve Elaman Karymshakov imzası taşıyan habere göre Tacikistan-Kırgızistan sınırında yaşanan çatışma sonucunda ilk belirlemelere göre 3 Tacik askerinin yaralandığı belirtildi. Çatışmanın devam ettiği bildiriliyor.

Kırgızistan Sınır Güvenlik Servisi, Kırgız ve Tacik sınır muhafızları arasında çatışma yaşandığını duyurdu.

Çatışmanın, Kırgızistan'ın İsfana ve Batken kentlerini birbirine bağlayan karayolunun Tacik ordusu tarafından trafiğe kapatılması nedeniyle çıktığını belirten Sınır Güvenlik Servisi, Tacik tarafı bomba atarlar ve havan topları kullandığını ifade etti.

Sputnik muhabirinin bölgeden aktardığına göre çatışmada 3 Tacik askeri yaralandı.


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