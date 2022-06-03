Samanyolu Haber /Dünya / Tacikistan ve Kırgızistan yönetimleri anlaşmaya vardı /03 Haziran 2022 22:17

Tacikistan ve Kırgızistan yönetimleri anlaşmaya vardı

Kırgızistan ile Tacikistan silahlı kuvvetleri arasında dönem dönem devam eden çatışmalar sonrasında iki ülke yönetiminin bu konuda bir anlaşmaya vardığı açıklandı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Kırgızistan ve Tacikistan’ın, silahlı güçleri sınırdan çekerek daimi üslerine yeniden yerleştirme ve tahkimatı sökme konusunda anlaştığı belirtildi.

İki ülke heyetleri arasındaki görüşmelerin ardından Kırgızistan Sınır Muhafaza Servisi’nin yaptığı açıklamada, “Görüşme sonucu taraflar, takviye olarak gelen ek güçleri ve teçhizatı daimi üslerine geri çekme konusunda anlaştı” ifadesine yer verildi.
Taraflar ayrıca sınır muhafaza birliklerini değiştirme, tahkimatları sökme, sınır muhafızlarının komuta tepelerine gönderilmesini yasaklama konularında da anlaşma sağladı.

Açıklamada, “Taraflar, görüşmeler sırasında kabul edilen anlaşmaları yerine getirme, çatışmanın tırmanmasına izin vermeme ve ortaya çıkan tüm sorunları görüşmeler yoluyla çözüme kavuşturma ihtiyacını doğruladı. Ek güç ve araçların sınır hattından tahliyesi Kırgızistan ve Tacikistan sınır muhafıza başkanları tarafından denetlenecek” dendi.

Halihazırda Kırgızistan-Tacikistan sınırında durumun sakin olduğu kaydedildi.

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