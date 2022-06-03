Tacikistan ve Kırgızistan yönetimleri anlaşmaya vardı

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Kırgızistan ve Tacikistan’ın, silahlı güçleri sınırdan çekerek daimi üslerine yeniden yerleştirme ve tahkimatı sökme konusunda anlaştığı belirtildi. Kırgızistan ve Tacikistan’ın, silahlı güçleri sınırdan çekerek daimi üslerine yeniden yerleştirme ve tahkimatı sökme konusunda anlaştığı belirtildi.





Taraflar ayrıca sınır muhafaza birliklerini değiştirme, tahkimatları sökme, sınır muhafızlarının komuta tepelerine gönderilmesini yasaklama konularında da anlaşma sağladı.





Açıklamada, “Taraflar, görüşmeler sırasında kabul edilen anlaşmaları yerine getirme, çatışmanın tırmanmasına izin vermeme ve ortaya çıkan tüm sorunları görüşmeler yoluyla çözüme kavuşturma ihtiyacını doğruladı. Ek güç ve araçların sınır hattından tahliyesi Kırgızistan ve Tacikistan sınır muhafıza başkanları tarafından denetlenecek” dendi.





Halihazırda Kırgızistan-Tacikistan sınırında durumun sakin olduğu kaydedildi.





İki ülke heyetleri arasındaki görüşmelerin ardından Kırgızistan Sınır Muhafaza Servisi’nin yaptığı açıklamada, “Görüşme sonucu taraflar, takviye olarak gelen ek güçleri ve teçhizatı daimi üslerine geri çekme konusunda anlaştı” ifadesine yer verildi.