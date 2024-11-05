Taciz suçundan tutuklanan Jahrein, aşçı Betül Tunç için cadı avı istedi

JAHREIN NEFRET KAMPANYASI İLE SONUÇ ALABİLECEK Mİ?
Geçtiğimiz aylarda hakkındaki ‘müstehcenlik’ ve ‘küçük yaştaki kız çocuklarını yaptığı yayınlarda taciz ettiği’ için tutuklanan Twitch yayıncısı ve sosyal medya fenomeni Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç, Tunç aleyhine başlatılan kampanyanın elebaşı oldu. Akademisyen Mahmut Akpınar’ın tıp fakültesi mezunu kızının başarıları ile birlikte Betül Tunç’u hedef alan Ahmet Sonuç, “Abi takılamaz o kız ya. O kıza rahat vermeyeceksiniz abi…” diyerek küfürlü sözler sarfetti.
‘MUHTEŞEM BİR HAYAT YAŞASIN İSTEMEM’
Nefret suçu içeren konuşmasında, “Kimse kusura bakmasın, kızı bu konuda günahsızdır gitsin muhteşem bir hayat yaşasın diyemem abi…” diyen Sonuç, “Cadı avı başlatılacaksa F...’cü’lere ve ailelerine başlatılsın. Getirin ateşi ilk ben yakarım cadı avı yapacaksak.” ifadelerini kullandı.
Eylül ayında Antalya’da “Pungent 666” ve “Jahrein” rumuzlu iki sosyal medya ünlüsü, kız çocuklarına ilişkin müstehcen sözleri nedeniyle gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.
TUTUKSUZ YARGILANIYOR
Twitch isimli sosyal medya platformunda yaptığı canlı yayında benzer içerikli konuşmalar yapan ‘Jahrein’ isimli/rumuzlu kullanıcının Ahmet Sonuç olduğu tespit edilerek aynı gün içersinde Türk Ceza Kanunu’nun 226. Maddesi’ne göre müstehcenlik suçundan gözaltına alındıkları bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştı.
Ahmet Sonuç, tutuksuz yargılanmak üzere 14 Ekim’de serbest bırakılmıştı.
BETÜL TUNÇ TUTUKLANDI MI?
Basılan yemek kitapları da olan başarılı Türk aşçı Betül Tunç’un Hizmet Hareketi soruşturmaları kapsamında bir dönem cezaevinde tutulduğu iddia edildi. 2018 yılında yapılan haberlerde, “Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Zehra Betül Tunç, Erzincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Tunç, suçsuz olduğunu iddia ederek, beraatini ve tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti Tunç’a, “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.” bilgisi yer aldı.
Bazı sosyal medya kullanıcıları ise bunun isim benzerliğinden kaynaklandığını, Betül Tunç’un uzun yıllar boyunca ABD’de yaşadığını öne sürdü.
DUBAİ ÇİKOLATASI MI BETÜL TUNÇ’UN BAKLAVALI CHEESECAKE’İ Mİ?
Sosyal medyada milyonluk hesapların yöneticisi olan Betül Tunç, farklı tarifleriyle öne çıkıyor. Geçtiğimiz aylarda takipçileri için ‘Baklavalı Cheesecake’ tarifi veren Tunç’un önerisi için bazı takipçileri ‘Dubai çikolatasından daha güzel’ yorumunu yapmıştı.
Betül Tunç’un sosal medya hesapları:
Instagram : https://www.instagram.com/turkuazkitchen/
YouTube: https://www.youtube.com/@TurkuazKitchen