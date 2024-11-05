Taciz suçundan tutuklanan Jahrein, aşçı Betül Tunç için cadı avı istedi





JAHREIN NEFRET KAMPANYASI İLE SONUÇ ALABİLECEK Mİ?

Eylül ayında Antalya’da “Pungent 666” ve “Jahrein” rumuzlu iki sosyal medya ünlüsü, kız çocuklarına ilişkin müstehcen sözleri nedeniyle gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.













Ahmet Sonuç, tutuksuz yargılanmak üzere 14 Ekim’de serbest bırakılmıştı.





Bazı sosyal medya kullanıcıları ise bunun isim benzerliğinden kaynaklandığını, Betül Tunç’un uzun yıllar boyunca ABD’de yaşadığını öne sürdü.











