Tacizle suçlanan yazar Çolak intihar etti

Çolak akşam saatlerinde paylaştığı iletide, "Kendimi böyle bir sona hazırlamamıştım. İyi bir insan olmaktı dileğim, başaramadım. Saatlerce, günlerce yazabilirim ancak bu hiçbir şeyi geri getirmez. Ben, şu saatten sonra eşimin, evlatlarımın, dostlarımın yüzüne bakamam. Kimse tamamıyla suçlu değildir lakin başkalarına söylediğim, 'kendimize yakışanı yapalım' düsturunu kendim için tutamamış olmama gerçek bir pişmanlığım var. Beni seven, beni gözeten tüm dostlarıma, hassaten kahrımı çeken eşime ve evlatlarıma hayırla kalın diyorum" ifadelerini kullandı.







Çolak’ın yalnız yaşadığı Ankara’daki evinde kendini doğalgaz borusuna asarak asarak intihar ettiği öğrenildi. Çolak hakkındaki iddianınsa fiziksel taciz olmadığı belirtildi.







Dün gün içerisinde sosyal medyada, farklı kişi ve grupları hedef alan #uykularınızkaçsın, #metoo ve #ProtokollüTaciz gibi çeşitli etiketler açılmıştı.





