Samanyolu Haber /Gündem / Tacizle suçlanan yazar Çolak intihar etti /11 Aralık 2020 10:14

Tacizle suçlanan yazar Çolak intihar etti

Adı taciz iddialarıyla gündeme gelen yazar, şair ve bir dönem Ankara’da kurduğu İhtiyar Kitabevi’nde sahaflık yapan İbrahim Çolak evinde kendini asarak intihar etti.

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Çolak akşam saatlerinde paylaştığı iletide, "Kendimi böyle bir sona hazırlamamıştım. İyi bir insan olmaktı dileğim, başaramadım. Saatlerce, günlerce yazabilirim ancak bu hiçbir şeyi geri getirmez. Ben, şu saatten sonra eşimin, evlatlarımın, dostlarımın yüzüne bakamam. Kimse tamamıyla suçlu değildir lakin başkalarına söylediğim, 'kendimize yakışanı yapalım' düsturunu kendim için tutamamış olmama gerçek bir pişmanlığım var. Beni seven, beni gözeten tüm dostlarıma, hassaten kahrımı çeken eşime ve evlatlarıma hayırla kalın diyorum" ifadelerini kullandı.

Çolak’ın yalnız yaşadığı Ankara’daki evinde kendini doğalgaz borusuna asarak asarak intihar ettiği öğrenildi. Çolak hakkındaki iddianınsa fiziksel taciz olmadığı belirtildi.

Dün gün içerisinde sosyal medyada, farklı kişi ve grupları hedef alan #uykularınızkaçsın, #metoo ve #ProtokollüTaciz gibi çeşitli etiketler açılmıştı.

İBRAHİM ÇOLAK KİMDİR?

İbrahim Çolak, 1969 yılında Trabzon’da dünyaya geldi. 1999 depreminde iki yıl kadar İstanbul’da ikamet etmiştir. Sonra tekrar iki yıl çocukluğunun geçtiği yerde Adapazarı’nda ikamet etti. 2003 yılından bu yana Ankara’da olan İbrahim Çolak, 9 kardeşli bir aileye mensuptur. Uzun bir süre amatör futbol oynamış ve atletizm yapmış olan yazar evli ve üç çocuk babasıydı.
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