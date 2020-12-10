Tacizleri ifşa edilmişti: O ödülü geri alınıyor

Yazar Hasan Ali Toptaş'ın kadınları taciz ettiğine dair iddialar üzerine açıklama yapan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından verilen Mersin Şehri Edebiyat Ödülü’nün değerlendirme kurulu üyesi Celal Soycan, “Bu son derece ağır bir durum. İnsani, ahlaki, vicdani, edebi sorumluluğumuz gereği Toptaş’a verdiğimiz ödülü geri çekmeye karar verdik.” dedi.





Yazar Hasan Ali Toptaş’ın geçmişte çok sayıda kadına tacizde bulunduğu ortaya çıktı. Edebiyat dünyasında geniş yankı bulan skandal üzerine, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından verilen ve bu yıl Hasan Ali Toptaş’a giden Mersin Şehir Edebiyat Ödülü geri alındı.





Yazar Hasan Ali Toptaş'ın tacizine uğradığını belirten kadınlar maruz kaldıkları tacizleri sosyal medyada ifşa etti.





Ödül değerlendirme kurulu üyesi Celal Soycan, değerlendirme kurulunun tüm üyelerinin tereddütsüz şekilde ödülün geri alınmasına karar verdiğini söyledi.





"ÖDÜLÜN GERİ ALINMASINDA MUTABIK KALDIK"





Kurul olarak kendilerinin tavsiye kararı aldıklarını, resmi kararı ise Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın aldığını kaydeden Soycan, “Değerlendirme Kurulu’nun kararını MTSO yönetimine bildirdik. Onlar da resmi olarak karar alacak.” dedi.





Soycan, Cumhuriyet gazetesine verdiği mülakatta, “Değerlendirme Kurulu dünden beri konu üzerinde konuştuk ve ödülün geri alınması konusunda mutabık kaldık. Çünkü Hasan Ali Toptaş ile ilgili bu iddiaları yok sayamayız, hoş göremeyiz, görmezden gelemeyiz.” dedi.



