Samanyolu Haber /Gündem / Taha Akyol'u dolandırdılar /17 Eylül 2020 12:34

Taha Akyol'u dolandırdılar

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan ve "Terör örgütleri peşinizde" diyerek Taha Akyol'u 320 bin TL dolandıran 3 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında isimleri belirlenen 3 şüpheli dün gece geç saatlerde gözaltına alındı. 

Şüphelilerin kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak "Terör örgütleri peşinizde" diyerek Taha Akyol'u 320 bin TL dolandırdığı belirlendi. 

Taha Akyol'un suç duyurusu üzerine başlayan soruşturmada, isimleri tespit edilen şüpheliler dün polis tarafından gözaltına alındı. 

PARAYI OĞLU ELDEN VERDİ

Şüphelilerle telefonda Taha Akyol'un görüştüğü, onlara inandığı, istenilen parayı da oğlu Mustafa Akyol'un bankadan çekerek, Şişli'nin ara sokaklarından birinde şüpheliye elden verdiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında şüphelilerin bugün adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.
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