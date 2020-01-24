Tahıl ambarı Konya'da tarım yapmanın imkânı kalmadı

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya'da da benzer bir durum yaşanıyor.







Konya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu, Meram Ziraat Odası'nda basın toplantısı düzenleyerek tarım sektöründeki son durumu değerlendirdi.





"ENERJİ ZAMLARI YÜZÜNDEN ZİRAAT YAPACAK HÂLİMİZ KALMADI"





Merkez Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız, son yıllarda çiftçinin artan maliyetlerine dikkat çekerek, "Son bir yıldır yüzde yüz artan bir maliyet konusu. Enerji fiyatları ve diğer girdilerle tarım yapmanın, üretmenin imkânı kalmamıştır." dedi.





Yağız, “Malumunuz uzun zamandır sürekli her platformda enerji bedellerinin yüksekliğinden bahsediyoruz” diye konuştu.





Yağız, şöyle konuştu: “Son bir yıldır yüzde yüz artan bir maliyet konusu. Enerji fiyatları ile tarım yapmanın, üretmenin imkanı kalmamıştır. Tarımsal üretimde başta sulama olmak üzere seralarda (ısıtma, havalandırma, nemlendirme, serinletme, aydınlatma, otomasyon), hayvansal üretimde elektrik enerjisi tarımsal girdi olarak kullanılmaktadır. Tarımsal sulamada üreticilerimizin karşı karşıya kaldığı sorunların başında ise enerji fiyatları gelmektedir. Ocak 2018-Ocak 2020 döneminde fiyat artışları yüzde 108,2’ye ulaşmıştır.”





ÇİFTÇİNİN ÖDEDİĞİ FATURADA YOK YOK!





Sözcü'nün haberine göre, tarımda girdi yükünün hafifletilmesi ve üretimin sürdürülebilir kılınması bakımından tarımda kullanılan elektrikte birim fiyatların düşürülmesi gerektiğini belirten Yağız, “Elektrikte uygulanmakta olan yüzde 1 Enerji Fonu, yüzde 2 TRT payı, yüzde 18 KDV kaldırılmalıdır." dedi.





Yağız, "Elektrik mutlaka desteklenmeli, indirimli tarifeden elektrik almalarının devamı sağlanmalıdır. Diğer taraftan üreticilerimizin hak ettiği destekler, borçlarına mahsuben elektrik şirketlerine aktarılmaktadır. Elektrik borçlarının desteklerden tahsil edilmesiyle ilgili uygulama bir an önce kaldırılmalıdır.” diye konuştu.



