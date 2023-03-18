Tahıl anlaşması 120 gün için uzatıldı

Rusya ve Ukrayna arasında Birleşmiş Milletler ve Türkiye’nin arabuluculuğunda geçen yıl sağlanan Tahıl Koridoru Anlaşması uzatıldı. Anlaşmanın uzatıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzatmanın süresine dair bir açıklama yapmadı.





Rusya’nın geçen yıl Şubat ayı sonunda Ukrayna’ya yönelik saldırılarıyla birlikte dünyanın en büyük tahılş üreticilerinden biri olan Ukrayna, tahıl ihraç edememeye başladı. Bu durumun özellikle yoksul ülkelerede bir gıda krizine neden olmasını önlemek amacıyla Birleşmiş Milletler ve Türkiye’nin arabuluculuğuyla Rusya ve Ukrayna arasında Ukrayna’nın ürettiği tahıllarını Karadeniz limanları üzerinden dünya ülkelerine göndermesi konusunda anlaşma sağlanmıştı. Daha önce bir kez uzatılan anlaşmanın süresi bu ay itibariyle doluyordu.





Bir süredir taraflar arasında süren görüşmelerde anlaşmanın uzatılması konusunda net bir uzlaşı sağlanamamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada anlaşmanın uzatıldığını söyledi ancak ne kadarlık bir süreyle uzatıldığına dair detay vermedi.



