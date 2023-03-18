Samanyolu Haber /Gündem / Tahıl anlaşması 120 gün için uzatıldı /18 Mart 2023 18:39

Tahıl anlaşması 120 gün için uzatıldı

Bir süredir ne kadar süre uzatılacağı konusunda belirsizlik yaşanan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatıldığı açıklandı.

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Rusya ve Ukrayna arasında Birleşmiş Milletler ve Türkiye’nin arabuluculuğunda geçen yıl sağlanan Tahıl Koridoru Anlaşması uzatıldı. Anlaşmanın uzatıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzatmanın süresine dair bir açıklama yapmadı.

Rusya’nın geçen yıl Şubat ayı sonunda Ukrayna’ya yönelik saldırılarıyla birlikte dünyanın en büyük tahılş üreticilerinden biri olan Ukrayna, tahıl ihraç edememeye başladı. Bu durumun özellikle yoksul ülkelerede bir gıda krizine neden olmasını önlemek amacıyla Birleşmiş Milletler ve Türkiye’nin arabuluculuğuyla Rusya ve Ukrayna arasında Ukrayna’nın ürettiği tahıllarını Karadeniz limanları üzerinden dünya ülkelerine göndermesi konusunda anlaşma sağlanmıştı. Daha önce bir kez uzatılan anlaşmanın süresi bu ay itibariyle doluyordu.

Bir süredir taraflar arasında süren görüşmelerde anlaşmanın uzatılması konusunda net bir uzlaşı sağlanamamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada anlaşmanın uzatıldığını söyledi ancak ne kadarlık bir süreyle uzatıldığına dair detay vermedi.

Erdoğan konuya dair açıklamasında “Bilindiği gibi Rusya ve Ukrayna’nın esir takaslarıyla birlikte savaştan sonraki en önemli uzlaşma konusu olan Tahıl Koridoru Anlaşması’nın süresi bugün itibariyle bitiyordu. Her iki tarafla da yaptığımız görüşmeler sonunda 19 Mart’ta bitecek olan anlaşma süresinin uzatılmasını sağladık” dedi.

Erdoğan ayrıca “Bugüne kadar 800’den fazla gemiyle, 25 milyon ton tahılın dünya piyasalarına sevkini sağlayan bu anlaşma, küresel gıda tedariğinin istikrarı bakımından hayati öneme sahiptir. Anlaşmanın bir kez daha uzatılması konusunda gayretlerini esirgemeyen Rusya ve Ukrayna taraflarıyla, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne teşekkür ediyorum” dedi.

Rusya, anlaşmanın uzatılması karşılığında kendisinin de gıda ürünleri ve gübre ihracatına yönelik engellerin kaldırılmasını talep ediyordu. Moskova yönetimi her ne kadar Rusya’nın gıda ve gübre ihracatı yaptırımlar kapsamında olmasa da finansal ve lojistik anlamda kendilerine uygulanan ambargolar nedeniyle ihracatı gerçekleştiremediklerini ifade ediyorlar.
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