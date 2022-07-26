Samanyolu Haber /Gündem / Tahıl anlaşması tehlikede mi? O limana ikinci saldırı yapıldı /26 Temmuz 2022 14:12

Tahıl anlaşması tehlikede mi? O limana ikinci saldırı yapıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İstanbul'da imzalanan Tahıl Tedarik Anlaşması'nın ardından Odessa bölgesine ikinci saldırının düzenlendiğini duyurdu.

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Geçtiğimiz günlerde, İstanbul'da imzalanan Tahıl Tedarik Anlaşması'nın ardından Rusya tarafından Odessa bölgesine yapılan saldırının ardından, bugün de ikinci saldırı düzenlendi.

Bugün de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İstanbul’da varılan anlaşmanın ardından Odessa bölgesine ikinci saldırının düzenlendiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenskiy, "Bu sabah. Sıradan bir köy olan Zatoka. İnsanların barındığı, yaşadığı, sadece yaşadığı bir yer. Bir üs ya da asker yok. Rusya Federasyonu'ndan teröristler vurmak istiyor. Her şeyden onlar sorumlu olacak" dedi.

Zelenski'nin paylaştığı görüntülerde, köyün sokaklarının harabeye döndüğü ve dumanların yükseldiği anlar yer aldı.

Türkiye'nin öncülüğünde Rusya, Ukrayna ve BM'nin katılımı ile İstanbul'da dörtlü zirve gerçekleşmiş ve imzalar atılmıştı. 
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