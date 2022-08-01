Tahıl gemisi Ukrayna'dan yola çıktı, fiyatlar düştü

Dünyanın önde gelen tahıl üreticisi iki ülkesi olan Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş bir gıda krizini de beraberinde getirdi.





Savaş sonrası artan tahıl fiyatlarının Ukrayna'dan 'tahıl koridoru' anlaşması kapsamında hareket eden gemi sonrası düşmeye başladığı aktarıldı.







diken.com.tr'de yer alan habere göre Tahıl krizini sonlandıran anlaşmanın ardından ilk gemi Ukrayna’dan yola çıkarken, tahıl fiyatları, son dört haftanın ardından düşüş seyrine girdi. Tahıl krizini sonlandıran anlaşmanın ardından ilk gemi Ukrayna’dan yola çıkarken, tahıl fiyatları, son dört haftanın ardından düşüş seyrine girdi.

Birleşmiş Milletler, Rusya, Ukrayna ve Türkiye temsilcilerinin İstanbul’daki toplantısının ardından Ukrayna tahılının ithalındaki kriz çözülmüştü.Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov Twitter paylaşımında, “Rus agresyonu başladığından beri ilk tahıl gemisi limandan ayrıldı. Müttefiklerimizin ve Birleşmiş Milletler’in yardımıyla İstanbul’da imzalanan anlaşmayı tamamıyla uygulamaya geçirdik” dedi.Anlaşma ve ardından gelen açıklamayla art arda dört hafta artan tahıl fiyaları düştü.