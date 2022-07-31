'Tahıl Koridoru' anlaşması sonrası yeni açıklama

Dünyanın önde gelen tahıl üreticilerinden Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş ile sekteye uğrayan tahıl tedariği konusunda Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler yönetimleri arasında imzalanan 'Tahıl Koridoru' anlaşması sonrasında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldiği belirtildi.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kanal7'de yayın programında tahıl sevkiyatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kanal7'de yayın programında tahıl sevkiyatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İLK GEMİ YARIN ÇIKABİLİR"





Şu anda Çin fiili çatışmanın içerisinde değil. Ama piramidi ekonomik olarak zorlarken, Rusya da jeopolitik olarak zorlamaya başladı.Ukrayna tarafıyla sürekli temas halindeyiz. Ruslarla da görüşüyoruz. Gemiler Odessa limanından çıkmaya hazır hale geldi. Hangi koordinattan nasıl çıkacak, uluslararası karasularına girdiğinde, Türk kara sularına girdiğinde kim yükleyecek gibi detayları var. İlk geminin yarın sabah ihtimali yüksek görünüyor."