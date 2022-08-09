Samanyolu Haber /Gündem / 'Tahıl Koridoru' anlaşmasının ilk gemisi reddedildi /09 Ağustos 2022 21:38

'Tahıl Koridoru' anlaşmasının ilk gemisi reddedildi

Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri arasında varılan 'Tahıl Koridoru' anlaşmasının ilk gemisinde yer alan yükün Lübnan'daki alıcı tarafından kabul edilmediği belirtildi.

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Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırı sonrasında bu iki ülkeden aktarılan tahıl arzının düşmesi dünya genelinde bir krize neden olmuştu.

Bu olumsuzluğu aşmak adına Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri arasında varılan 'Tahıl Koridoru' anlaşmasının ilk gemisinde yer alan yükün Lübnan'daki alıcı tarafından kabul edilmediği belirtildi.

diken.com.tr'de yer alan habere göre İstanbul’daki anlaşma sonrası Ukrayna’dan çıkan ilk tahıl gemisi Razoni, Lübnan’daki alıcısı tarafından reddedildi. Gemi, Akdeniz açıklarında yeni alıcısını bekliyor.

Birleşmiş Milletler, Rusya, Ukrayna ve Türkiye temsilcilerinin İstanbul’daki toplantısının ardından Ukrayna tahılının ülke dışına çıkartılmasındaki kriz çözülmüştü. Anlaşma ve ardından gelen açıklamayla art arda dört hafta artan tahıl fiyatları düşmüştü.

Kontroller sonrası boğazlardan geçen ilk gemiyse Odessa Limanı’ndan 1 Ağustos’ta hareket eden mısır yüklü Razoni olmuştu.

Ama krizin ortasındaki Lübnan’daki alıcı, beş aylık gecikme nedeniyle 26 bin tonu aşkın yüklü Razoni’yi reddetti.
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