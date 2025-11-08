Tahıl tarımına darbe: Sıfır gümrükle 1 milyon ton mısır ve arpa...





CHP’DEN TEPKİ: SORUMLULAR İMZA ATANLAR





‘ÇİFTÇİYE İNFAZ BELGESİ’

Hububat arz dengesini koruma ve maliyetleri yönetme stratejisi kapsamında oludğu öne sürülen bir düzenlemeye gidildi. Cumhurbaşkanı Kararı ile “Hububat ve Bakliyat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”da değişikliğe gidildi.Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre:• Arpa İthalat Kontenjanı: Daha önce 700 bin ton olan tarife kontenjanı, 1 milyon tona yükseltildi.• Mısır İthalat Kontenjanı: Aynı şekilde 700 bin ton olan tarife kontenjanı 1 milyon tona çıkarıldı.• Tarife kontenjanının artırılması, belirlenen miktar dahilinde bu ürünlerin daha düşük gümrük vergisi oranlarıyla ithal edilmesine olanak tanıyor.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, 1 milyon ton mısır ve 1 milyon ton arpanın sıfır gümrükle ithalatına izin verilmesi kararına ilişkin, “Düne kadar ‘depolar dolu, üretimde rekor kırdık’ diyenler, aynı nefeste ithalat kararı açıklıyor. Madem rekor üretim vardı, o zaman niye dışarıdan 2 milyon ton ürün getiriyorsunuz? Yarın sofradaki ekmek, yem, süt, et fiyatı daha da artarsa sorumlusu yine çiftçi ilan edilecek ama asıl sorumlular bugün bu karara imza atanlardır” dedi.CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, 8 Kasım 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla 1 milyon ton mısır ve 1 milyon ton arpanın sıfır gümrükle ithalatına izin verilmesine tepki gösterdi. Adem, yaptığı yazılı açıklamada, “Bu karar, yayınlanan bir genelge değil, Türk çiftçisine çekilen ekonomik ve siyasal bir infaz belgesidir” dedi.Kararın, yerli üreticinin alın terini yok sayan, maliyeti görmezden gelen, tarım piyasasını ithalatla yöneten yanlış anlayışın devamı olduğunu belirten Adem, “Bu düzenleme, içeride çiftçiyi bitirip dışarıdaki üreticiyi zengin eden bir tercih anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.