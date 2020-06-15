Tahıl ve bakliyatta zam rekoru

Tarım ürünlerindeki fiyat artışını gösteren Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE), mayıs ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,88, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,59 arttı.





Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre yıllık olarak en az artış gösteren alt grup yüzde 3,88 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu.





TAHIL FİYATI YÜZDE 25'TEN FAZLA ARTTI





Buna mukabil bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 25,57 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 23,84 ile çeltik olarak öne çıktı.





Çeltik ürünlerinin fiyatı yüzde 23,84, sığır ve benzeri hayvanlar ile sütün fiyatı yüzde 22,48, lifli bitkilerin fiyatı yüzde 18,19 arttı.